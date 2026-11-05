"Не можна ремонтувати в розвалочку" - Зеленський про перекриття вулиць у Києві на тлі відключень світла

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перекриття вулиць у Києві через тривале відключення світла у столиці, зазначивши, що ремонтувати не можна у розвалочку, передає УНН.

Вчора люди перекрили одну з доріг в Києві. Ми говорили з прем'єром, я дзвонив міністру внутрішніх справ Виговському, він мені каже: "Ми там вже попрацювали, тому що дійсно частина людей, довгий період не мали електрики". І дійсно на об'єкті не було достатньо працівників, я маю на увазі енергетичному. Тобто не можна ремонтувати в розвалочку, як то кажуть. І молодці, поліцейські спрацювали. Вони дуже швидко з’єдналися з цими групами, електриками, всіх привели на об’єкт. І що народ? Народ розійшовся. І слава Богу, тому що перекривати - це точно не шлях. Але з іншого боку люди розійшлись, тому що вони побачили, що всі на місці і працюють - сказав Зеленський в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що міністри та чиновники щодня проводять наради й контролюють ремонти. Крім того, прем’єрові та міністрові енергетики доручили залучити до цієї роботи керівництво Києва та водоканал.

Усе має працювати не так. Вони повинні працювати більше, швидше. Якщо треба міняти менеджмент водоканалу - хай міняють. Самих слів, що ми готові, ми будемо працювати 24/7, недостатньо - додав Зеленський.

Нагадаємо

У п’ятницю, 6 листопада, в Україні знову будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії обсягом до 4 черг.