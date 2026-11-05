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"Нельзя ремонтировать вразвалочку" — Зеленский о перекрытии улиц в Киеве на фоне отключений света

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Зеленский заявил, что ремонтные работы после длительных обесточиваний должны выполняться быстрее. К работе привлекли правительство, Киев и водоканал.

"Нельзя ремонтировать вразвалочку" — Зеленский о перекрытии улиц в Киеве на фоне отключений света
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перекрытие улиц в Киеве из-за длительного отключения света в столице, отметив, что ремонтировать нельзя спустя рукава, передает УНН

Вчера люди перекрыли одну из дорог в Киеве. Мы говорили с премьером, я звонил министру внутренних дел Выговскому, он мне говорит: "Мы там уже поработали, потому что действительно часть людей длительное время не имела электричества". И действительно, на объекте было недостаточно работников, я имею в виду энергетическом. То есть нельзя ремонтировать спустя рукава, как говорится. И молодцы, полицейские сработали. Они очень быстро связались с этими группами, электриками, всех привели на объект. И что народ? Народ разошелся. И слава Богу, потому что перекрывать — это точно не путь. Но, с другой стороны, люди разошлись, потому что увидели, что все на месте и работают 

— сказал Зеленский в эфире телемарафона. 

Он отметил, что министры и чиновники ежедневно проводят совещания и контролируют ремонты. Кроме того, премьеру и министру энергетики поручили привлечь к этой работе руководство Киева и водоканал.

Все должно работать не так. Они должны работать больше, быстрее. Если нужно менять менеджмент водоканала — пусть меняют. Одних слов о том, что мы готовы, будем работать 24/7, недостаточно 

— добавил Зеленский. 

Напомним 

В пятницу, 6 ноября, в Украине снова будут применяться графики отключения электроэнергии объемом до 4 очередей. 

Павел Башинский

Политика
Графики отключений электроэнергии
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина
Киев