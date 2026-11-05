Від 2,5 черг до 4 - як вимикатимуть світло в Україні у п’ятницю
Київ • УНН
6 листопада в частині областей діятимуть погодинні відключення обсягом 2,5–4 черги. Обмеження спричинили масовані атаки РФ на енергооб’єкти.
У п’ятницю, 6 листопада, в Україні знову будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії обсягом до 4 черг. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Деталі
Завтра, 6 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
- 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг).
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо
Нагадаємо
Атаки рф на енергетику тривають - 78 з початку тижня. Є нові знеструмлення у 3 областях. У більшості областей діють графіки відключень, але є й аварійні.