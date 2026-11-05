От 2,5 до 4 очередей — как будут отключать свет в Украине в пятницу

В пятницу, 6 ноября, в Украине снова будут применяться графики отключения электроэнергии в объёме до 4 очередей. Об этом сообщает Укрэнерго, передаёт УНН.

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Завтра, 6 ноября, в части областей Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 2,5 до 4 очередей).

Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты. Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно - подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним

Атаки рф на энергетику продолжаются — 78 с начала недели. Есть новые обесточивания в 3 областях. В большинстве областей действуют графики отключений, но есть и аварийные.