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The Economist

От 2,5 до 4 очередей — как будут отключать свет в Украине в пятницу

Киев • УНН

 • 388 просмотра

6 ноября в некоторых областях будут действовать почасовые отключения объёмом от 2,5 до 4 очередей. Ограничения вызваны массированными атаками РФ на энергообъекты.

От 2,5 до 4 очередей — как будут отключать свет в Украине в пятницу

В пятницу, 6 ноября, в Украине снова будут применяться графики отключения электроэнергии в объёме до 4 очередей. Об этом сообщает Укрэнерго, передаёт УНН. 

Подробности

Завтра, 6 ноября, в части областей Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления:

  • 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
    • 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 2,5 до 4 очередей).

      Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты. Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно

      - подчеркнули в Укрэнерго.

      Напомним

      Атаки рф на энергетику продолжаются — 78 с начала недели. Есть новые обесточивания в 3 областях. В большинстве областей действуют графики отключений, но есть и аварийные. 

      Павел Башинский

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