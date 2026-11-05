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росія завдала 78 ударів по енергетиці України від початку тижня - Міненерго

Київ • УНН

 • 10557 перегляди

Через атаки нові знеструмлення зафіксували у трьох областях. У більшості регіонів діють погодинні відключення.

росія завдала 78 ударів по енергетиці України від початку тижня - Міненерго

Атаки рф на енергетику тривають - 78 з початку тижня. Є нові знеструмлення у 3 областях. У більшості областей діють графіки відключень, але є й аварійні. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго та регіональних обленерго і ДТЕК.

Ворожі атаки

росія, як вказано, продовжує цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Попри постійні обстріли та складні умови, енергетики щодня працюють над тим, щоб повертати електроенергію в українські домівки.

Лише від початку цього тижня, з 2 листопада, ворог завдав 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атак енергооб’єкти зазнали серйозних пошкоджень, для відновлення яких потрібні значні зусилля та час

- повідомили у Міненерго.

Де є знеструмлення

Станом на ранок через російські обстріли маємо нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.

У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, часто ризикуючи власною безпекою. Загроза повторних атак ускладнює та сповільнює відновлення.

Ситуація у Києві та області

Складною залишається ситуація у столичному регіоні — Києві та Київській області. Через значні пошкодження енергетичного обладнання тут вимушено застосовуються мережеві обмеження. Енергетики цілодобово працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

У Києві стабілізували ситуацію з енергопостачанням після російських обстрілів05.11.26, 10:44 • 1826 переглядiв

Графіки та аварійні відключення

У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Ці вимушені заходи необхідні для балансування енергосистеми, збереження її стійкості та запобігання ще складнішим наслідкам.

За даними регіональних обленерго, також діють аварійні відключення у низці регіонів. Зокрема, у Києві, Київській області, Черкаській області.

Протягом дня ситуація може змінюватися, зазначили у Міненерго.

Юлія Шрамко

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