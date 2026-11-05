росія завдала 78 ударів по енергетиці України від початку тижня - Міненерго
Київ • УНН
Через атаки нові знеструмлення зафіксували у трьох областях. У більшості регіонів діють погодинні відключення.
Атаки рф на енергетику тривають - 78 з початку тижня. Є нові знеструмлення у 3 областях. У більшості областей діють графіки відключень, але є й аварійні. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго та регіональних обленерго і ДТЕК.
Ворожі атаки
росія, як вказано, продовжує цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Попри постійні обстріли та складні умови, енергетики щодня працюють над тим, щоб повертати електроенергію в українські домівки.
Лише від початку цього тижня, з 2 листопада, ворог завдав 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атак енергооб’єкти зазнали серйозних пошкоджень, для відновлення яких потрібні значні зусилля та час
Де є знеструмлення
Станом на ранок через російські обстріли маємо нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.
У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, часто ризикуючи власною безпекою. Загроза повторних атак ускладнює та сповільнює відновлення.
Ситуація у Києві та області
Складною залишається ситуація у столичному регіоні — Києві та Київській області. Через значні пошкодження енергетичного обладнання тут вимушено застосовуються мережеві обмеження. Енергетики цілодобово працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.
У Києві стабілізували ситуацію з енергопостачанням після російських обстрілів05.11.26, 10:44 • 1826 переглядiв
Графіки та аварійні відключення
У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Ці вимушені заходи необхідні для балансування енергосистеми, збереження її стійкості та запобігання ще складнішим наслідкам.
За даними регіональних обленерго, також діють аварійні відключення у низці регіонів. Зокрема, у Києві, Київській області, Черкаській області.
Протягом дня ситуація може змінюватися, зазначили у Міненерго.