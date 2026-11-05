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россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго

Киев • УНН

 • 3732 просмотра

Из-за атак новые отключения электроэнергии зафиксировали в трех областях. В большинстве регионов действуют почасовые отключения.

россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго

Атаки рф на энергетику продолжаются — 78 с начала недели. Есть новые обесточивания в 3 областях. В большинстве областей действуют графики отключений, но есть и аварийные. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго, региональных облэнерго и ДТЭК.

Вражеские атаки

россия, как указано, продолжает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Несмотря на постоянные обстрелы и сложные условия, энергетики ежедневно работают над тем, чтобы возвращать электроэнергию в украинские дома.

Только с начала этой недели, с 2 ноября, враг нанес 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре. В результате атак энергообъекты получили серьезные повреждения, для восстановления которых требуются значительные усилия и время

— сообщили в Минэнерго.

Где есть обесточивания

По состоянию на утро из-за российских обстрелов имеем новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

Во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, часто рискуя собственной безопасностью. Угроза повторных атак усложняет и замедляет восстановление.

Ситуация в Киеве и области

Сложной остается ситуация в столичном регионе — Киеве и Киевской области. Из-за значительных повреждений энергетического оборудования здесь вынужденно применяются сетевые ограничения. Энергетики круглосуточно работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.

Графики и аварийные отключения

В большинстве областей Украины сейчас действуют графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей, а для промышленности — графики ограничения мощности. Эти вынужденные меры необходимы для балансировки энергосистемы, сохранения ее устойчивости и предотвращения еще более сложных последствий.

По данным региональных облэнерго, также действуют аварийные отключения в ряде регионов. В частности, в Киеве, Киевской области, Черкасской области.

В течение дня ситуация может меняться, отметили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

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