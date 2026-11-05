россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за атак новые отключения электроэнергии зафиксировали в трех областях. В большинстве регионов действуют почасовые отключения.
Атаки рф на энергетику продолжаются — 78 с начала недели. Есть новые обесточивания в 3 областях. В большинстве областей действуют графики отключений, но есть и аварийные. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго, региональных облэнерго и ДТЭК.
Вражеские атаки
россия, как указано, продолжает целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Несмотря на постоянные обстрелы и сложные условия, энергетики ежедневно работают над тем, чтобы возвращать электроэнергию в украинские дома.
Только с начала этой недели, с 2 ноября, враг нанес 78 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре. В результате атак энергообъекты получили серьезные повреждения, для восстановления которых требуются значительные усилия и время
Где есть обесточивания
По состоянию на утро из-за российских обстрелов имеем новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.
Во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, часто рискуя собственной безопасностью. Угроза повторных атак усложняет и замедляет восстановление.
Ситуация в Киеве и области
Сложной остается ситуация в столичном регионе — Киеве и Киевской области. Из-за значительных повреждений энергетического оборудования здесь вынужденно применяются сетевые ограничения. Энергетики круглосуточно работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения.
Графики и аварийные отключения
В большинстве областей Украины сейчас действуют графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей, а для промышленности — графики ограничения мощности. Эти вынужденные меры необходимы для балансировки энергосистемы, сохранения ее устойчивости и предотвращения еще более сложных последствий.
По данным региональных облэнерго, также действуют аварийные отключения в ряде регионов. В частности, в Киеве, Киевской области, Черкасской области.
В течение дня ситуация может меняться, отметили в Минэнерго.