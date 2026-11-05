В Киеве стабилизировали ситуацию с энергоснабжением после российских обстрелов

В столице стабилизировали ситуацию после массированных атак рф на энергетическую инфраструктуру, поэтому город продолжает подавать электроэнергию в дома местных жителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Пётр Пантелеев во время брифинга по вопросам энергоснабжения Киева и подготовки к отопительному сезону 2026/2027 годов, передаёт УНН.

Детали

Мы стабилизировали ситуацию после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры как страны, так и Киевского энергоузла. Многие спрашивают: "А зависит ли город от внешнего электроснабжения или не зависит?" Здесь такой ответ: не просто зависит, а Киев является составляющей единой энергетической системы Украины, и, конечно, всё, что происходит в этой энергетической системе, непосредственно влияет на процессы жизнеобеспечения столицы Украины. Именно поэтому у нас была достаточно сложная ситуация с энергетикой, соответственно, на данный момент ситуация стабилизирована, мы продолжаем подавать тепло в дома киевлян - заявил Пётр Пантелеев.

Напомним

В четверг, 5 ноября, по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов Киева введены экстренные отключения электроэнергии.