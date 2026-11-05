У трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла - ДТЕК

У четвер, 5 листопада, за командою Укренерго в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів Києва застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Енергетики нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін користувачів будуть оперативно інформувати у телеграм-каналі ДТЕК.

Контекст

Раніше в Укренерго заявляли, що через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною в багатьох регіонах країни, зокрема й у Києві. Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнає нових атак.

Водночас у компанії ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках світла немає більше доби.

Нагадаємо

У мережі знову з’явився старий фейк про нібито "ухвалення закону про вимкнення мобільного зв’язку й інтернету під час повітряних тривог". Насправді жодних рішень чи законів про обмеження зв’язку під час тривог не ухвалювали.