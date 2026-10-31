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Чому у Києві різко стало гірше зі світлом - пояснення енергетиків

Київ • УНН

 • 708 перегляди

росія повторно атакувала енергооб’єкти Києва, Київщини та Дніпровщини. Через нові пошкодження без світла залишаються понад чверть мільйона українців.

Чому у Києві різко стало гірше зі світлом - пояснення енергетиків

Після чергових ударів росії по енергетиці України та Києва зокрема ситуація в енергосистемі стала критичнішою через накладення нових пошкоджень на попередні руйнування. Про це повідомили НЕК "Укренерго", Міненерго та енергокомпанія ДТЕК 31 жовтня, пише УНН.

Деталі 

"Учора ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою. Енергетики постійно ремонтують пошкоджене обладнання. Роботи тривають безперервно, коли дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Як заявили в Укренерго, через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною в багатьох регіонах країни, зокрема й у Києві. Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнає нових атак.

"Попри це, енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Усі залучені спільно координують свої дії для ліквідації наслідків атак ворога. Всі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням", - додали в Укренерго. 

У Міненерго також вказали, що росіяни повторно атакували енергооб’єкти на Дніпровщині та Київщині.

"У ніч з 30 на 31 жовтня ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровщини, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонтні роботи були вже майже завершені. Внаслідок цього значна кількість споживачів досі залишається без електропостачання. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, попри постійні повітряні тривоги та складну безпекову ситуацію", - вказали у Міненерго.

Нагадаємо 

В Україні у низці регіонів складна ситуація з електропостачанням після російських ударів, що залишили без світла понад чверть мільйона українців. 

Павло Башинський

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