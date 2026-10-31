Понад чверть мільйона українців без світла через удари рф, ситуація складна - Зеленський

В Україні у низці регіонів складна ситуація з електропостачанням після російських ударів, що залишили без світла понад чверть мільйона українців. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський 31 жовтня у соцмережах, пише УНН.

Президент повідомив про удари ворога по енергетичних об'єктах та іншій критичній інфраструктурі у Києві та ще трьох областях.

"Вчора ввечері російські "шахеди" вдарили по ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ. У Дніпрі та Харкові були удари по залізничній інфраструктурі. На Дніпровщині росія атакувала й об'єкт газорозподілу", - написав Зеленський.

Що зі світлом у Києві та Дніпрі - оновлення на ранок

Після цих російських ударів складна ситуація з електропостачанням у наших регіонах. Без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області. Без світла ще понад 80 тисяч родин на Київщині