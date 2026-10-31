Понад чверть мільйона українців без світла через удари рф, ситуація складна - Зеленський
Київ • УНН
Атаки пошкодили енергооб’єкти в Києві, на Дніпровщині та Сумщині. Без електрики залишилися близько 200 тисяч родин у Дніпрі й понад 80 тисяч на Київщині.
В Україні у низці регіонів складна ситуація з електропостачанням після російських ударів, що залишили без світла понад чверть мільйона українців. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський 31 жовтня у соцмережах, пише УНН.
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Президент повідомив про удари ворога по енергетичних об'єктах та іншій критичній інфраструктурі у Києві та ще трьох областях.
"Вчора ввечері російські "шахеди" вдарили по ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ. У Дніпрі та Харкові були удари по залізничній інфраструктурі. На Дніпровщині росія атакувала й об'єкт газорозподілу", - написав Зеленський.
Що зі світлом у Києві та Дніпрі - оновлення на ранок31.10.26, 09:37 • 3032 перегляди
Після цих російських ударів складна ситуація з електропостачанням у наших регіонах. Без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області. Без світла ще понад 80 тисяч родин на Київщині
Він зазначив, що "ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів і роблять все для відновлення електропостачання".
"Світ бачить, як росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні. Потрібні сильні кроки дійсно в напрямку миру. Це санкції проти агресора й нові пакети підтримки України. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Президент.