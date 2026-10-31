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Более четверти миллиона украинцев без света из-за ударов рф, ситуация сложная - Зеленский

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

Атаки повредили энергообъекты в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях. Без электричества остались около 200 тысяч семей в Днепре и более 80 тысяч в Киевской области.

Более четверти миллиона украинцев без света из-за ударов рф, ситуация сложная - Зеленский

В Украине в ряде регионов сложная ситуация с электроснабжением после российских ударов, которые оставили без света более четверти миллиона украинцев. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский 31 октября в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Президент сообщил об ударах врага по объектам энергетики и другой критической инфраструктуре в Киеве и ещё трёх областях.

"Вчера вечером российские "шахеды" ударили по ТЭЦ в Киеве. В Днепропетровской области только за эту ночь были удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон ударил по ТЭЦ. В Днепре и Харькове были удары по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области россия атаковала также объект газораспределения", - написал Зеленский.

Что с электричеством в Киеве и Днепре - обновление на утро31.10.26, 09:37 • 3816 просмотров

После этих российских ударов сложная ситуация с электроснабжением в наших регионах. Без электричества около 200 тысяч семей в Днепре и области. Без света ещё более 80 тысяч семей в Киевской области

- указал Зеленский.

Он отметил, что "ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ударов и делают всё для восстановления электроснабжения".

"Мир видит, как россия ежедневно делает мишенями гражданскую инфраструктуру. И все, кто не хочет увидеть, как эта российская эскалация может пойти дальше в Европе, должны помогать Украине. Нужны сильные шаги действительно в направлении мира. Это санкции против агрессора и новые пакеты поддержки Украины. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

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