Более четверти миллиона украинцев без света из-за ударов рф, ситуация сложная - Зеленский
Киев • УНН
Атаки повредили энергообъекты в Киеве, Днепропетровской и Сумской областях. Без электричества остались около 200 тысяч семей в Днепре и более 80 тысяч в Киевской области.
В Украине в ряде регионов сложная ситуация с электроснабжением после российских ударов, которые оставили без света более четверти миллиона украинцев. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский 31 октября в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Президент сообщил об ударах врага по объектам энергетики и другой критической инфраструктуре в Киеве и ещё трёх областях.
"Вчера вечером российские "шахеды" ударили по ТЭЦ в Киеве. В Днепропетровской области только за эту ночь были удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон ударил по ТЭЦ. В Днепре и Харькове были удары по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области россия атаковала также объект газораспределения", - написал Зеленский.
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После этих российских ударов сложная ситуация с электроснабжением в наших регионах. Без электричества около 200 тысяч семей в Днепре и области. Без света ещё более 80 тысяч семей в Киевской области
Он отметил, что "ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ударов и делают всё для восстановления электроснабжения".
"Мир видит, как россия ежедневно делает мишенями гражданскую инфраструктуру. И все, кто не хочет увидеть, как эта российская эскалация может пойти дальше в Европе, должны помогать Украине. Нужны сильные шаги действительно в направлении мира. Это санкции против агрессора и новые пакеты поддержки Украины. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул Президент.