Более четверти миллиона украинцев без света из-за ударов рф, ситуация сложная - Зеленский

В Украине в ряде регионов сложная ситуация с электроснабжением после российских ударов, которые оставили без света более четверти миллиона украинцев. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский 31 октября в соцсетях, пишет УНН.

Президент сообщил об ударах врага по объектам энергетики и другой критической инфраструктуре в Киеве и ещё трёх областях.

"Вчера вечером российские "шахеды" ударили по ТЭЦ в Киеве. В Днепропетровской области только за эту ночь были удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон ударил по ТЭЦ. В Днепре и Харькове были удары по железнодорожной инфраструктуре. В Днепропетровской области россия атаковала также объект газораспределения", - написал Зеленский.

Что с электричеством в Киеве и Днепре - обновление на утро

После этих российских ударов сложная ситуация с электроснабжением в наших регионах. Без электричества около 200 тысяч семей в Днепре и области. Без света ещё более 80 тысяч семей в Киевской области