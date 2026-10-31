Что с электричеством в Киеве и Днепре - обновление на утро

россия продолжает наносить удары по энергетике в Украине, и по состоянию на утро 31 октября появились обновления о ситуации в Киеве и Днепре, о чем сообщили мэр столицы Виталий Кличко и в ДТЭК, пишет УНН.

Энергетики, коммунальные службы работали всю ночь, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию, возникшую после трех попаданий в один из объектов критической инфраструктуры столицы вчера вечером. В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме

Вечером 30 октября в результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света, сообщали в Минэнерго.

В ДТЭК в ночь на 31 октября сообщали, что из-за атаки и повреждения энергетического оборудования в Киеве отсутствовало электроснабжение в частях Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов.

По состоянию на утро 31 октября на сайте ДТЭК Киевские электросети указано, что "по распоряжению НЭК Укрэнерго 31.10 действуют стабилизационные отключения электроэнергии".

Что касается Киевской области — по состоянию на утро 31 октября на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети сообщается, что из-за постоянных атак и повреждения оборудования отсутствует электроснабжение в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Здесь графики не действуют.

Три удара по одному объекту критической инфраструктуры: часть Киева без воды и электричества

Днепропетровщина: враг повторно атаковал энергетические объекты. Ночью в результате новых атак серьезно повреждено энергетическое оборудование. В частности, два объекта ДТЭК Днепровские электросети. Один из них — тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением. Без света до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов