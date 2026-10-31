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Financial Times

Что с электричеством в Киеве и Днепре - обновление на утро

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

В Киеве после трех попаданий восстановлена штатная работа водоснабжения. В Днепропетровской области повреждены два объекта ДТЭК, имеются масштабные отключения.

Что с электричеством в Киеве и Днепре - обновление на утро

россия продолжает наносить удары по энергетике в Украине, и по состоянию на утро 31 октября появились обновления о ситуации в Киеве и Днепре, о чем сообщили мэр столицы Виталий Кличко и в ДТЭК, пишет УНН.

Киев

Энергетики, коммунальные службы работали всю ночь, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию, возникшую после трех попаданий в один из объектов критической инфраструктуры столицы вчера вечером. В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме

- написал Кличко.

Вечером 30 октября в результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру в отдельных районах Киева и области часть потребителей осталась без света, сообщали в Минэнерго.

В ДТЭК в ночь на 31 октября сообщали, что из-за атаки и повреждения энергетического оборудования в Киеве отсутствовало электроснабжение в частях Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов.

По состоянию на утро 31 октября на сайте ДТЭК Киевские электросети указано, что "по распоряжению НЭК Укрэнерго 31.10 действуют стабилизационные отключения электроэнергии".

Что касается Киевской области — по состоянию на утро 31 октября на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети сообщается, что из-за постоянных атак и повреждения оборудования отсутствует электроснабжение в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах. Здесь графики не действуют.

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Днепр

Днепропетровщина: враг повторно атаковал энергетические объекты. Ночью в результате новых атак серьезно повреждено энергетическое оборудование. В частности, два объекта ДТЭК Днепровские электросети. Один из них — тот, где энергетики почти двое суток работали над восстановлением. Без света до сих пор остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов

- сообщили в ДТЭК.

Энергетики всей области, отметили в компании, продолжают работать на поврежденных объектах, насколько позволяет ситуация с безопасностью. "Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома", — отметили в ДТЭК.

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"Более суток непрерывной работы — и энергетики вернули свет большинству потребителей, обесточенных из-за массированных атак россиян на Днепропетровщину. Без электричества все еще остаются более 200 тысяч абонентов в Днепровском, Каменском и Новомосковском районах. Повторные вражеские удары по энергетике осложняют восстановление и приводят к новым отключениям. Несмотря на это, бригады продолжают работать", — добавил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях 31 октября.

Юлия Шрамко

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