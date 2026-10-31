Що зі світлом у Києві та Дніпрі - оновлення на ранок

росія продовжує удари по енергетиці в Україні, і на ранок 31 жовтня є оновлення про ситуацію у Києві та Дніпрі, про що повідомили мер столиці Віталій Кличко та у ДТЕК, пише УНН.

Енергетики, комунальні служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, яка виникла після трьох влучань в один з обʼєктів критичної інфраструктури столиці вчора ввечері. Наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі

Увечері 30 жовтня внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилась без світла, повідомляли у Міненерго.

У ДТЕК у ніч на 31 жовтня повідомляли, що через атаку та пошкодження енергетичного обладнання в Києві було відсутнє електропостачання в частинах Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів.

На ранок 31 жовтня на сайті ДТЕК Київські електромережі вказано, що "за наказом НЕК Укренерго 31.10 діють стабілізаційні відключення електроенергії".

Щодо Київської області - на ранок 31 жовтня на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомляється, що через постійні атаки і пошкодження обладнання відсутнє електропостачання в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Тут графіки не діють.

Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики

Дніпропетровщина: ворог повторно атакував енергетичні обʼєкти. Вночі внаслідок нових атак серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них — той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням. Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів