Що зі світлом у Києві та Дніпрі - оновлення на ранок
Київ • УНН
У Києві після трьох влучань відновили штатну роботу водопостачання. На Дніпропетровщині пошкоджено два об’єкти ДТЕК, є масштабні відключення.
росія продовжує удари по енергетиці в Україні, і на ранок 31 жовтня є оновлення про ситуацію у Києві та Дніпрі, про що повідомили мер столиці Віталій Кличко та у ДТЕК, пише УНН.
Київ
Енергетики, комунальні служби працювали всю ніч, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, яка виникла після трьох влучань в один з обʼєктів критичної інфраструктури столиці вчора ввечері. Наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі
Увечері 30 жовтня внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру в окремих районах Києва та області частина споживачів залишилась без світла, повідомляли у Міненерго.
У ДТЕК у ніч на 31 жовтня повідомляли, що через атаку та пошкодження енергетичного обладнання в Києві було відсутнє електропостачання в частинах Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів.
На ранок 31 жовтня на сайті ДТЕК Київські електромережі вказано, що "за наказом НЕК Укренерго 31.10 діють стабілізаційні відключення електроенергії".
Щодо Київської області - на ранок 31 жовтня на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомляється, що через постійні атаки і пошкодження обладнання відсутнє електропостачання в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Тут графіки не діють.
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Дніпро
Дніпропетровщина: ворог повторно атакував енергетичні обʼєкти. Вночі внаслідок нових атак серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них — той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням. Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів
Енергетики всієї області, зазначили у компанії, продовжують працювати на пошкоджених обʼєктах, наскільки дозволяє безпекова ситуація. "Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", - зазначили у ДТЕК.
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"Понад добу безперервної роботи - і енергетики повернули світло більшості споживачів, знеструмлених через масовані атаки росіян на Дніпропетровщину. Без електрики все ще залишаються понад 200 тисяч абонентів у Дніпровському, Кам’янському та Новомосковському районах. Повторні ворожі удари по енергетиці ускладнюють відновлення та спричиняють нові відключення. Попри це, бригади продовжують працювати", - додав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах 31 жовтня.