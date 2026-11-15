В Азії вперше провели власне "Євробачення" – хто здобув перемогу
Київ • УНН
Співачка Кармель із Філіппін перемогла на першому Eurovision Song Contest Asia у Бангкоку. У пісні «Sobra-Sobra» вона критикує стереотипи щодо жінок.
Філіппіни стали першими переможцями пісенного конкурсу Eurovision Song Contest Asia, який відбувся у столиці Таїланду Бангкоку. Перемогу країні принесла співачка Кармель із композицією "Sobra-Sobra", присвяченою суспільним стереотипам щодо жінок. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.
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Перший азійський конкурс організували за традиційним форматом європейського "Євробачення" – із масштабним шоу-відкриттям, яскравими сценічними виступами та голосуванням за найкращу пісню.
Філіппінська виконавиця Кармель представила композицію "Sobra-Sobra", у якій критикує суспільні обмеження та стереотипи, що нав'язують жінкам. Ще в серпні ця пісня перемогла в національному відборі Філіппін.
Хто взяв участь у першому азійському "Євробаченні"
За перемогу змагалися представники 11 країн – Таїланду, В'єтнаму, Камбоджі, Лаосу, Монголії, Бутану, Філіппін, Бангладеш, Південної Кореї, Непалу та Малайзії.
Конкурсанти представили різноманітні музичні жанри – від попмузики й танцювальних композицій до бітбоксу та ліричних балад.
Під час шоу також виступила переможниця європейського "Євробачення-2026", болгарська співачка Дара. Вона виконала нову композицію "Bad Idea" та фрагмент переможної пісні "Bangaranga". Спеціальним гостем став тайський артист Джефф Сатур.
Конкурс транслювали на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" та телеканалах країн-учасниць.
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