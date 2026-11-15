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В Азії вперше провели власне "Євробачення" – хто здобув перемогу

Київ • УНН

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Співачка Кармель із Філіппін перемогла на першому Eurovision Song Contest Asia у Бангкоку. У пісні «Sobra-Sobra» вона критикує стереотипи щодо жінок.

В Азії вперше провели власне "Євробачення" – хто здобув перемогу

Філіппіни стали першими переможцями пісенного конкурсу Eurovision Song Contest Asia, який відбувся у столиці Таїланду Бангкоку. Перемогу країні принесла співачка Кармель із композицією "Sobra-Sobra", присвяченою суспільним стереотипам щодо жінок. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.

Деталі

Перший азійський конкурс організували за традиційним форматом європейського "Євробачення" – із масштабним шоу-відкриттям, яскравими сценічними виступами та голосуванням за найкращу пісню.

Філіппінська виконавиця Кармель представила композицію "Sobra-Sobra", у якій критикує суспільні обмеження та стереотипи, що нав'язують жінкам. Ще в серпні ця пісня перемогла в національному відборі Філіппін.

Хто взяв участь у першому азійському "Євробаченні"

За перемогу змагалися представники 11 країн – Таїланду, В'єтнаму, Камбоджі, Лаосу, Монголії, Бутану, Філіппін, Бангладеш, Південної Кореї, Непалу та Малайзії.

Конкурсанти представили різноманітні музичні жанри – від попмузики й танцювальних композицій до бітбоксу та ліричних балад.

Під час шоу також виступила переможниця європейського "Євробачення-2026", болгарська співачка Дара. Вона виконала нову композицію "Bad Idea" та фрагмент переможної пісні "Bangaranga". Спеціальним гостем став тайський артист Джефф Сатур.

Конкурс транслювали на офіційному YouTube-каналі "Євробачення" та телеканалах країн-учасниць.

36 країн офіційно підтвердили участь у Євробаченні-2027, серед них Україна, а Канада дебютує на конкурсі29.10.26, 02:06 • 24537 переглядiв

Степан Гафтко

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