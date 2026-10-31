Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики

Ввечері у п'ятницю, 30 жовтня, ворог тричі поцілив БпЛА в один із обʼєктів критичної інфраструктури столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує УНН.

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За його словами, через це у місті виникли проблеми з водопостачанням, наразі енергетики працюють, щоб відновити живлення.

Згодом Кличко зазначив, що Оболонський район - уже з водопостачанням.

Святошинський, Подільський та Шевченківський - поки на зниженому тиску подачі води. Лівий берег міста, Печерський, Соломʼянський та Голосіївський райони - без води - констатував мер Києва.

Він додав, що аварійні роботи тривають.

Нагадаємо

Увечері 30 жовтня російський удар пошкодив критичну інфраструктуру Києва. Без електрики залишилися частини чотирьох районів.

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