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Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики
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Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики

Київ • УНН

 • 810 перегляди

російські БпЛА тричі вдарили по критичній інфраструктурі Києва. Частина районів залишилася без води, тривають аварійні роботи.

Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики

Ввечері у п'ятницю, 30 жовтня, ворог тричі поцілив БпЛА в один із обʼєктів критичної інфраструктури столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, через це у місті виникли проблеми з водопостачанням, наразі енергетики працюють, щоб відновити живлення.

Згодом Кличко зазначив, що Оболонський район - уже з водопостачанням.

Святошинський, Подільський та Шевченківський - поки на зниженому тиску подачі води. Лівий берег міста, Печерський, Соломʼянський та Голосіївський райони - без води

- констатував мер Києва.

Він додав, що аварійні роботи тривають.

Нагадаємо

Увечері 30 жовтня російський удар пошкодив критичну інфраструктуру Києва. Без електрики залишилися частини чотирьох районів.

Київ без світла: скільки часу столиця зможе залишатися з водою під час тривалого блекауту27.10.26, 20:01 • 23923 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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