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Трамп готує жорстку відповідь демократам у Конгресі – США загрожує масштабний конституційний конфлікт

Київ • УНН

 • 4690 перегляди

Білий дім планує блокувати запити демократів і перевіряти їхні дії. Експерти попереджають про можливий конституційний конфлікт у США.

Трамп готує жорстку відповідь демократам у Конгресі – США загрожує масштабний конституційний конфлікт

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє стратегію протидії розслідуванням демократів після їхньої перемоги на проміжних виборах до Конгресу. Білий дім розглядає можливість не лише блокувати парламентські запити, а й домагатися кримінального переслідування законодавців за окремі дії. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, ключову роль у підготовці стратегії відіграє новий керівник апарату Білого дому Стівен Міллер. До роботи також залучили Міністерство юстиції та юридичну службу президентської адміністрації.

Демократи планують розслідувати діяльність Трампа, членів його родини, високопосадовців і великих спонсорів президента.

Зокрема, сенатори Елізабет Воррен і Річард Блюменталь та конгресмен Роберт Гарсія ініціювали перевірку діяльності Мередіт О'Рурк, яка, за оприлюдненими даними, координувала залучення понад 800 млн доларів на будівельні проєкти Трампа.

Законодавці висловили підозри щодо можливої корупції та надання політичних послуг в обмін на пожертви. Представник О'Рурк відкинув ці звинувачення.

Трамп вимагає розслідувати дії демократів

Президент США доручив Міністерству юстиції перевірити дії законодавців, назвавши їхні листи до спонсорів погрозами.

Після цього федеральний прокурор Аарон Рейтц попередив сенатора Блюменталя про можливі юридичні наслідки продовження розслідування фінансування будівництва бальної зали Білого дому.

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Генеральний прокурор Тодд Бланш заявив, що кримінальних проваджень щодо висловлювань майбутніх членів Конгресу наразі немає, однак певні погрози можуть становити злочин.

Водночас юридичні експерти ставлять під сумнів законність таких попереджень, оскільки Конституція США захищає законодавців від переслідування за їхню парламентську діяльність.

Як зазначає NYT, протистояння між Білим домом і Конгресом може перерости в масштабний конституційний конфлікт між виконавчою та законодавчою гілками влади.

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Степан Гафтко

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