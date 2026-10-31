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Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом - объяснение энергетиков

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Россия повторно атаковала энергообъекты Киева, Киевской и Днепропетровской областей. Из-за новых повреждений без света остаются более четверти миллиона украинцев.

Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом - объяснение энергетиков

После очередных ударов россии по энергетике Украины и Киева в частности ситуация в энергосистеме стала более критической из-за наложения новых повреждений на предыдущие разрушения. Об этом сообщили НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и энергокомпания ДТЭК 31 октября, пишет УНН.

Детали 

"Вчера враг нанес болезненные удары по энергетике по всей стране, в том числе и в Киеве. В столице под удар вновь попала ТЭЦ. Эти атаки наложились на повреждения от предыдущих обстрелов, поэтому ситуация в энергосистеме стала еще сложнее. Энергетики постоянно ремонтируют поврежденное оборудование. Работы продолжаются непрерывно, когда позволяет ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении ДТЭК. 

Как заявили в Укрэнерго, из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной во многих регионах страны, в том числе и в Киеве. Последствия предыдущих ударов еще не удалось полностью устранить, а энергосистема уже подвергается новым атакам.

"Несмотря на это, энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Все задействованные совместно координируют свои действия для ликвидации последствий атак врага. Все усилия направлены на максимально быстрое восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением", — добавили в Укрэнерго. 

В Минэнерго также указали, что россияне повторно атаковали энергообъекты в Днепропетровской и Киевской областях.

"В ночь с 30 на 31 октября враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепропетровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно осложнили восстановительные работы. Враг целенаправленно атакует энергообъекты, в частности те, на которых ремонтные работы уже почти завершились. В результате значительное количество потребителей до сих пор остается без электроснабжения. Энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на постоянные воздушные тревоги и сложную ситуацию с безопасностью", — указали в Минэнерго.

Напомним 

В Украине в ряде регионов сложная ситуация с электроснабжением после российских ударов, оставивших без света более четверти миллиона украинцев. 

Павел Башинский

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