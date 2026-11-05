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В трех районах Киева ввели экстренные отключения света - ДТЭК

Киев • УНН

 • 170 просмотра

По команде Укрэнерго свет экстренно отключают в трех районах Киева. Графики во время таких отключений не действуют.

В трех районах Киева ввели экстренные отключения света - ДТЭК

В четверг, 5 ноября, по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов Киева применены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Энергетики напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений пользователей будут оперативно информировать в телеграм-канале ДТЭК.

Контекст

Ранее в Укрэнерго заявляли, что из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной во многих регионах страны, в частности и в Киеве. Последствия предыдущих ударов еще не удалось полностью устранить, а энергосистема уже подвергается новым атакам.

В то же время в компании ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах света нет больше суток.

Напомним

В сети снова появился старый фейк о якобы "принятии закона об отключении мобильной связи и интернета во время воздушных тревог". На самом деле никаких решений или законов об ограничении связи во время тревог не принимали.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Законы
Графики отключений электроэнергии
Воздушная тревога
Отключение света
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго
Киев