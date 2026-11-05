В трех районах Киева ввели экстренные отключения света - ДТЭК

В четверг, 5 ноября, по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов Киева применены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Энергетики напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений пользователей будут оперативно информировать в телеграм-канале ДТЭК.

Контекст

Ранее в Укрэнерго заявляли, что из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной во многих регионах страны, в частности и в Киеве. Последствия предыдущих ударов еще не удалось полностью устранить, а энергосистема уже подвергается новым атакам.

В то же время в компании ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах света нет больше суток.

Напомним

В сети снова появился старый фейк о якобы "принятии закона об отключении мобильной связи и интернета во время воздушных тревог". На самом деле никаких решений или законов об ограничении связи во время тревог не принимали.