В Україні не вимикають зв’язок під час тривог: чому старий фейк знову поширюється в мережі

У мережі знову з’явився старий фейк про нібито "ухвалення закону про вимкнення мобільного зв’язку й інтернету під час повітряних тривог". Насправді жодних рішень чи законів про обмеження зв’язку під час тривог не ухвалювали. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

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Користувачів закликають терміново підключити "автономну систему", нібито створену урядом та мобільними операторами, аби не залишитися без сповіщень про ракети. Посилання для вибору операторів мобільного звʼязку в таких повідомленнях ведуть на один і той самий анонімний Telegram-канал з новинами та рекламою - йдеться в дописі.

У Центрі заявили, що мета подібних вкидів - використати страх українців залишитися без інформації про загрози, щоб збільшити аудиторію каналів і надалі заробляти на рекламі.

Нагадаємо

Раніше у ЦПД повідомляли, що хакерське угруповання UAC-0050, пов’язане з правоохоронними структурами рф, розсилає електронні листи про "погашення заборгованості за електроенергію" нібито від імені бухгалтера компанії "ДТЕК Енерго".