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В Україні не вимикають зв’язок під час тривог: чому старий фейк знову поширюється в мережі

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

Влада не ухвалювала рішень про обмеження мобільного зв’язку та інтернету під час тривог. Подібний вкид використовується з метою використати страх українців, щоб далі заробити на рекламі в соціальних мережах.

В Україні не вимикають зв’язок під час тривог: чому старий фейк знову поширюється в мережі

У мережі знову з’явився старий фейк про нібито "ухвалення закону про вимкнення мобільного зв’язку й інтернету під час повітряних тривог". Насправді жодних рішень чи законів про обмеження зв’язку під час тривог не ухвалювали. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Деталі

Користувачів закликають терміново підключити "автономну систему", нібито створену урядом та мобільними операторами, аби не залишитися без сповіщень про ракети. Посилання для вибору операторів мобільного звʼязку в таких повідомленнях ведуть на один і той самий анонімний Telegram-канал з новинами та рекламою

- йдеться в дописі.

У Центрі заявили, що мета подібних вкидів - використати страх українців залишитися без інформації про загрози, щоб збільшити аудиторію каналів і надалі заробляти на рекламі.

Нагадаємо

Раніше у ЦПД повідомляли, що хакерське угруповання UAC-0050, пов’язане з правоохоронними структурами рф, розсилає електронні листи про "погашення заборгованості за електроенергію" нібито від імені бухгалтера компанії "ДТЕК Енерго".

Євген Устименко

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