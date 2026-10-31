Хакери розсилають фейкові листи ДТЕК для доступу до комп’ютерів - ЦПД
Київ • УНН
UAC-0050 надсилає листи про борги за електроенергію з небезпечними посиланнями. ЦПД закликає не відкривати вкладення й перевіряти рахунки офіційно.
Хакерське угруповання UAC-0050, пов’язане з правоохоронними структурами рф, розсилає електронні листи про "погашення заборгованості за електроенергію" нібито від імені бухгалтера компанії "ДТЕК Енерго". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що, за даними Держспецзв’язку, листи містять PDF-файл із посиланням, перехід за яким запускає завантаження архівів. У результаті на комп’ютер непомітно встановлюється програма, що дає хакерам постійний віддалений доступ до пристрою.
Ця атака особливо небезпечна в умовах ворожих обстрілів енергосистеми та відключень світла. Її мета - отримати прихований доступ до комп’ютерів держустанов та ускладнити роботу систем мережевого моніторингу
У ЦПД радять не переходити за посиланнями в листах про "борги" та не завантажувати невідомі архіви.
"Перевіряйте рахунки лише на офіційних ресурсах постачальників послуг", - додали у ЦПД.
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