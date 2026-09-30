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The Guardian
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Кібератаки хакерів на українців зосередилися на чотирьох напрямках - чого остерігатися

Київ • УНН

 • 1806 перегляди

У першому півріччі 2026 року 33% кіберінцидентів спричинило шкідливе ПЗ, а 31% — соціальна інженерія. Зловмисники імітують ресурси держорганів.

Кібератаки хакерів на українців зосередилися на чотирьох напрямках - чого остерігатися

У першому півріччі 2026 року понад 88% усіх кіберінцидентів в Україні були пов’язані зі шкідливим програмним забезпеченням, соціальною інженерією, зараженням та компрометацією систем. Зловмисники дедалі частіше використовують обман і довіру користувачів. Про це повідомило Держспецзв’язку 30 вересня, передає УНН.

Деталі

Найбільшу частку кіберінцидентів становило поширення шкідливого програмного забезпечення - 33%. Ще 31% припав на соціальну інженерію. Зараження систем становило 15%, а їхня компрометація - 4,5%.

"Зловмисники дедалі частіше роблять ставку не стільки на технічну складність, скільки на обман та довіру користувачів", – йдеться у звіті "Кіберзагрози: Україна" за перше півріччя 2026 року, підготовленому фахівцями CERT-UA.

За наявною інформацією, однією з найпоширеніших тактик стало використання правдоподібного прикриття.

"Угруповання створюють фальшиві вебсторінки, що імітують ресурси самої команди CERT-UA, систему документообігу Верховної Ради України або платформу Brave1. Користувачам пропонують завантажити нібито "оновлення безпеки" чи "службовий модуль", що насправді є інструментом для віддаленого доступу до пристрою", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

російські спецслужби створюють фейкові ресурси держорганів і ЗМІ для дезінформації та викрадення даних українців. СБУ закликає бути пильними.

Алла Кіосак

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Кібератака
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