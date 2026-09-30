Кибератаки хакеров на украинцев сосредоточились на четырех направлениях - чего опасаться
Киев • УНН
В первом полугодии 2026 года 33% киберинцидентов вызвало вредоносное ПО, а 31% - социальная инженерия. Злоумышленники имитируют ресурсы государственных органов.
В первом полугодии 2026 года более 88% всех киберинцидентов в Украине были связаны с вредоносным программным обеспечением, социальной инженерией, заражением и компрометацией систем. Злоумышленники всё чаще используют обман и доверие пользователей. Об этом сообщила Госспецсвязи 30 сентября, передаёт УНН.
Детали
Наибольшую долю киберинцидентов составило распространение вредоносного программного обеспечения — 33%. Ещё 31% пришёлся на социальную инженерию. Заражение систем составило 15%, а их компрометация — 4,5%.
"Злоумышленники всё чаще делают ставку не столько на техническую сложность, сколько на обман и доверие пользователей", — говорится в отчёте "Киберугрозы: Украина" за первое полугодие 2026 года, подготовленном специалистами CERT-UA.
Согласно имеющейся информации, одной из самых распространённых тактик стало использование правдоподобного прикрытия.
"Группировки создают фальшивые веб-страницы, имитирующие ресурсы самой команды CERT-UA, систему документооборота Верховной Рады Украины или платформу Brave1. Пользователям предлагают загрузить якобы "обновление безопасности" или "служебный модуль", который на самом деле является инструментом для удалённого доступа к устройству", — говорится в сообщении.
Напомним
российские спецслужбы создают фейковые ресурсы государственных органов и СМИ для дезинформации и похищения данных украинцев. СБУ призывает быть бдительными.