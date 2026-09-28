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Соціальна мережа

рф активно створює фейкові сторінки державних органів України - громадян закликають бути пильними

Київ • УНН

 • 622 перегляди

російські спецслужби створюють фейкові ресурси держорганів і ЗМІ для дезінформації та викрадення даних українців. СБУ закликає бути пильними.

рф активно створює фейкові сторінки державних органів України - громадян закликають бути пильними

Служба безпеки України фіксує значну активізацію російських спецслужб щодо створення інтернет-сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси державних органів нашої держави, а також вітчизняних ЗМІ. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За допомогою цих фейкових джерел ворог намагається проводити інформаційно-психологічні спецоперації та дезінформаційні кампанії, щоб розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині України та зашкодити її позиціям на міжнародній арені

- йдеться у повідомленні.

Крім того, російські спецслужби використовують ці ресурси, щоб витягувати персональні дані українців. Встановлено, рашисти часто зламують облікові записи користувачів, які підписуються на фейкові сторінки в соцмережах та канали в месенджерах, щоб викрасти їхні персональні дані. Згодом вони використовують отриману інформацію для проведення вербувальних операцій та збору конфіденційних даних.

Особливий інтерес для рашистів становлять відомості про бойову та оперативну роботу Сил оборони і безпеки України.

Серед іншого, Департамент кібербезпеки СБУ виявив та заблокував понад 50 ресурсів, що за своїм зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендинг Служби безпеки України.

У зв'язку з цим СБУ вкотре закликає громадян бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами.

У мережі поширили ШІ-фейк про обшуки в ексголови Агенції оборонних закупівель з коробками з грошима - НАБУ25.09.26, 11:23 • 3192 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоТехнології
Кібератака
російська пропаганда
Соціальна мережа
Служба безпеки України
Україна