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рф активно создаёт фейковые страницы государственных органов Украины — граждан призывают быть бдительными

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

российские спецслужбы создают фейковые ресурсы госорганов и СМИ для дезинформации и кражи данных украинцев. СБУ призывает быть бдительными.

рф активно создаёт фейковые страницы государственных органов Украины — граждан призывают быть бдительными

Служба безопасности Украины фиксирует значительную активизацию российских спецслужб по созданию интернет-сайтов и страниц в соцсетях, имитирующих официальные ресурсы государственных органов нашей страны, а также отечественных СМИ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

С помощью этих фейковых источников враг пытается проводить информационно-психологические спецоперации и дезинформационные кампании, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины и навредить ее позициям на международной арене

- говорится в сообщении.

Кроме того, российские спецслужбы используют эти ресурсы, чтобы получать персональные данные украинцев. Установлено, что рашисты часто взламывают учетные записи пользователей, подписывающихся на фейковые страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах, чтобы похитить их персональные данные. Впоследствии они используют полученную информацию для проведения вербовочных операций и сбора конфиденциальных данных.

Особый интерес для рашистов представляют сведения о боевой и оперативной работе Сил обороны и безопасности Украины.

Помимо прочего, Департамент кибербезопасности СБУ выявил и заблокировал более 50 ресурсов, которые по своему внешнему виду и позиционированию копировали брендинг Службы безопасности Украины.

В связи с этим СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и пользоваться только официальными источниками.

В сети распространили ИИ-фейк об обысках у экс-главы Агентства оборонных закупок с коробками с деньгами - НАБУ25.09.26, 11:23 • 3192 просмотра

Ольга Розгон

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Кибератака
российская пропаганда
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Украина