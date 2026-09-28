рф активно создаёт фейковые страницы государственных органов Украины — граждан призывают быть бдительными

Служба безопасности Украины фиксирует значительную активизацию российских спецслужб по созданию интернет-сайтов и страниц в соцсетях, имитирующих официальные ресурсы государственных органов нашей страны, а также отечественных СМИ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

С помощью этих фейковых источников враг пытается проводить информационно-психологические спецоперации и дезинформационные кампании, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины и навредить ее позициям на международной арене - говорится в сообщении.

Кроме того, российские спецслужбы используют эти ресурсы, чтобы получать персональные данные украинцев. Установлено, что рашисты часто взламывают учетные записи пользователей, подписывающихся на фейковые страницы в соцсетях и каналы в мессенджерах, чтобы похитить их персональные данные. Впоследствии они используют полученную информацию для проведения вербовочных операций и сбора конфиденциальных данных.

Особый интерес для рашистов представляют сведения о боевой и оперативной работе Сил обороны и безопасности Украины.

Помимо прочего, Департамент кибербезопасности СБУ выявил и заблокировал более 50 ресурсов, которые по своему внешнему виду и позиционированию копировали брендинг Службы безопасности Украины.

В связи с этим СБУ в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и пользоваться только официальными источниками.

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