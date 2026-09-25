В сети распространили ИИ-фейк об обысках у экс-главы Агентства оборонных закупок с коробками с деньгами - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергло видео о якобы обысках у бывшего главы Агентства оборонных закупок (АОЗ). Соответствующий ролик создали с помощью ИИ, подчеркнули в НАБУ 25 сентября, передает УНН.

Детали

"В сети распространяется видео о якобы обысках НАБУ у экс-главы Агентства оборонных закупок, в котором намеренно демонстрируют коробки с деньгами и провокационной надписью. Этот ролик — фейк, созданный с помощью ИИ", — говорится в сообщении НАБУ.

В бюро подчеркнули: "Подобные материалы являются ярким свидетельством того, как новейшие инструменты искусственного интеллекта все чаще используются врагом для информационной войны".

"Их главная цель — дискредитация независимых антикоррупционных органов, подрыв доверия к государственным институтам и нанесение ущерба имиджу Украины. Призываем не распространять сомнительные "сенсации" и доверять только официальным источникам", — говорится в сообщении НАБУ.

Дополнение

31 августа в Минобороны Украины сообщили, что Арсен Жумадилов по соглашению сторон завершает работу на должности директора Агентства оборонных закупок ДОТ.

Тогда же учреждение сообщило, что получило нового руководителя — на период проведения конкурсного отбора наблюдательный совет единогласно принял решение назначить Артема Романюкова, директора по развитию АОЗ, временно исполняющим обязанности руководителя Агентства оборонных закупок.