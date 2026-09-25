У мережі поширили ШІ-фейк про обшуки в ексголови Агенції оборонних закупівель з коробками з грошима - НАБУ
Київ • УНН
НАБУ заявило, що відео про обшуки в ексголови АОЗ створене ШІ. Бюро пов’язує ролик з інформаційною війною та закликає довіряти офіційним джерелам.
Національне антикорупційне бюро України спростувало відео про нібито обшуки в колишнього голови Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Відповідний ролик створили за допомогою ШІ, наголосили у НАБУ 25 вересня, передає УНН.
Деталі
"Мережею поширюється відео про нібито обшуки НАБУ в ексголови Агенції оборонних закупівель, у якому навмисно демонструють коробки з грошима та провокативним написом. Цей ролик — фейк, створений за допомогою ШІ", – ідеться у дописі НАБУ.
У бюро наголосили: "Подібні матеріали є яскравим свідченням того, як новітні інструменти штучного інтелекту дедалі частіше використовуються ворогом для інформаційної війни".
"Їхня головна мета — дискредитація незалежних антикорупційних органів, підрив довіри до державних інституцій та завдання шкоди іміджу України. Закликаємо не поширювати сумнівні "сенсації" та довіряти лише офіційним джерелам", – сказано у дописі НАБУ.
Доповнення
31 серпня у Міноборони України повідомили, що Арсен Жумаділов за згодою сторін завершує роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель ДОТ.
Тоді ж установа повідомила, що отримала нового очільника - на період проведення конкурсного відбору наглядова рада одноголосно ухвалила рішення призначити Артема Романюкова, директора з розвитку АОЗ, тимчасово виконувати обов’язки керівника Агенції оборонних закупівель.