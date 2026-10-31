Хакеры рассылают фейковые письма ДТЭК для доступа к компьютерам — ЦПД
Киев • УНН
UAC-0050 рассылает письма о задолженности за электроэнергию с опасными ссылками. ЦПД призывает не открывать вложения и проверять счета официальным путем.
Хакерская группировка UAC-0050, связанная с правоохранительными структурами рф, рассылает электронные письма о «погашении задолженности за электроэнергию» якобы от имени бухгалтера компании «ДТЭК Энерго». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, по данным Госспецсвязи, письма содержат PDF-файл со ссылкой, переход по которой запускает загрузку архивов. В результате на компьютер незаметно устанавливается программа, которая предоставляет хакерам постоянный удалённый доступ к устройству.
Эта атака особенно опасна в условиях вражеских обстрелов энергосистемы и отключений света. Её цель — получить скрытый доступ к компьютерам госучреждений и усложнить работу систем сетевого мониторинга
В ЦПД советуют не переходить по ссылкам в письмах о «долгах» и не загружать неизвестные архивы.
«Проверяйте счета только на официальных ресурсах поставщиков услуг», — добавили в ЦПД.
Напомним
Хакеры подменили Cloudflare CAPTCHA более чем на 100 сайтах и заставляют пользователей Windows запускать опасные команды PowerShell. Вирус крадёт пароли и предоставляет удалённый доступ к ПК.
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