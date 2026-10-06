Фейкова перевірка "Я не робот" - хакери заражають ПК українців небезпечним вірусом
Київ • УНН
Хакери підмінили Cloudflare CAPTCHA на понад 100 сайтах і змушують Windows-користувачів запускати небезпечні PowerShell-команди. Вірус краде паролі та надає віддалений доступ до ПК.
Хакери масово атакують українців, маскуючи шкідливе програмне забезпечення під перевірку "Я не робот". Зловмисники підміняють Cloudflare CAPTCHA на зламаних сайтах і змушують користувачів виконувати небезпечні команди, після чого на комп’ютер встановлюється вірус LUNEXSTEALER. Про це повідомляє Держспецзв’язку, пише УНН.
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CERT-UA повідомляє про нову масштабну кампанію зараження: у вересні зловмисники зламали понад 100 сайтів і підмінили на них перевірку Cloudflare фейковою сторінкою. Користувачам Windows, які переходили на такі сторінки із Google чи інших пошуковиків, показували вимогу скопіювати текст та виконати команду в PowerShell. Виконання інструкцій призводило до встановлення на комп’ютер вірусу LUNEXSTEALER.
Зазначається, що шкідник маскується під легітимні файли, використовує вразливі драйвери та непомітно вбудовує у браузер фальшиве розширення "Microsoft Office Word Editor". Наслідки – викрадення паролів, історії переглядів і навіть повний віддалений контроль над ПК.
У Держспецзв’язку попередили, що жодна справжня CAPTCHA чи Cloudflare не просить відкривати Win+R, PowerShell або вставляти команди.
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