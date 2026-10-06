Фейкова перевірка "Я не робот" - хакери заражають ПК українців небезпечним вірусом

В Україні повертаються графіки відключень світла - де і коли

В Україні повертаються графіки відключень світла - де і коли

В Україні повертаються графіки відключень світла - де і коли

В Україні повертаються графіки відключень світла - де і коли

росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі

росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі

росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі

росія вдарила "Бандеролями" по лікарні у центрі Кривого Рогу, є постраждалі

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