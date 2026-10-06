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Фейковая проверка "Я не робот" — хакеры заражают ПК украинцев опасным вирусом

Киев • УНН

 • 2150 просмотра

Хакеры подменили Cloudflare CAPTCHA более чем на 100 сайтах и заставляют пользователей Windows запускать опасные команды PowerShell. Вирус крадёт пароли и предоставляет удалённый доступ к ПК.

Фейковая проверка "Я не робот" — хакеры заражают ПК украинцев опасным вирусом

Хакеры массово атакуют украинцев, маскируя вредоносное программное обеспечение под проверку "Я не робот". Злоумышленники подменяют Cloudflare CAPTCHA на взломанных сайтах и заставляют пользователей выполнять опасные команды, после чего на компьютер устанавливается вирус LUNEXSTEALER. Об этом сообщает Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

CERT-UA сообщает о новой масштабной кампании заражения: в сентябре злоумышленники взломали более 100 сайтов и подменили на них проверку Cloudflare фейковой страницей. Пользователям Windows, которые переходили на такие страницы из Google или других поисковиков, показывали требование скопировать текст и выполнить команду в PowerShell. Выполнение инструкций приводило к установке на компьютер вируса LUNEXSTEALER.

Отмечается, что вредоносная программа маскируется под легитимные файлы, использует уязвимые драйверы и незаметно встраивает в браузер поддельное расширение "Microsoft Office Word Editor". Последствия — кража паролей, истории просмотров и даже полный удалённый контроль над ПК.

В Госспецсвязи предупредили, что ни одна настоящая CAPTCHA или Cloudflare не просит открывать Win+R, PowerShell или вставлять команды.

В АТБ прокомментировали хакерскую атаку на сайт — стоит ли клиентам беспокоиться об утечке данных05.10.26, 15:55 • 13034 просмотра

Ольга Розгон

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