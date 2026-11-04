В Украине не отключают связь во время тревог: почему старый фейк снова распространяется в сети

В сети вновь появился старый фейк о якобы «принятии закона об отключении мобильной связи и интернета во время воздушных тревог». На самом деле никаких решений или законов об ограничении связи во время тревог не принимали. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

Пользователей призывают срочно подключить «автономную систему», якобы созданную правительством и мобильными операторами, чтобы не остаться без уведомлений о ракетах. Ссылки для выбора операторов мобильной связи в таких сообщениях ведут на один и тот же анонимный Telegram-канал с новостями и рекламой — говорится в публикации.

В Центре заявили, что цель подобных вбросов — использовать страх украинцев остаться без информации об угрозах, чтобы увеличить аудиторию каналов и в дальнейшем зарабатывать на рекламе.

Напомним

Ранее в ЦПД сообщали, что хакерская группировка UAC-0050, связанная с правоохранительными структурами рф, рассылает электронные письма о «погашении задолженности за электроэнергию» якобы от имени бухгалтера компании «ДТЭК Энерго».