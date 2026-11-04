Чому в деяких будинках немає світла понад добу - пояснення ДТЕК

У компанії ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках світла немає більше доби. Про це повідомляє УНН.

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Як зазначили енергетики, якщо десь ще є світло, то його можна подавати туди. У ДТЕК зазначили, що для них це велике щастя, оскільки наразі в Україні пекло з ремонтом пошкоджень і дотриманням графіків.

Три наші ТЕС відучора більше не працюють. Щодня атаки на підстанції Укренерго. Знизили потужність АЕС. Електрика не генерується і не передається, як це було раніше. росіяни роблять усе, щоб погасити нашу мережу в нуль. Боротися з цим стає, і всі це відчувають - йдеться в дописі.

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Це не перше подібне пояснення від енергетиків: як заявили в Укренерго, через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури ситуація залишається складною в багатьох регіонах країни, зокрема й у Києві. Наслідки попередніх ударів ще не вдалося повністю усунути, а енергосистема вже зазнає нових атак.

Нагадаємо

У мережі знову з’явився старий фейк про нібито "ухвалення закону про вимкнення мобільного зв’язку й інтернету під час повітряних тривог". Насправді жодних рішень чи законів про обмеження зв’язку під час тривог не ухвалювали. Подібний вкид використовується з метою використати страх українців, щоб далі заробити на рекламі в соціальних мережах.