Почему в некоторых домах нет света больше суток - объяснение ДТЭК

В компании ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах света нет больше суток. Об этом сообщает УНН.

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Как отметили энергетики, если где-то ещё есть свет, то его можно подавать туда. В ДТЭК отметили, что для них это большое счастье, поскольку сейчас в Украине ад с ремонтом повреждений и соблюдением графиков.

Три наши ТЭС со вчерашнего дня больше не работают. Ежедневно происходят атаки на подстанции Укрэнерго. Снизили мощность АЭС. Электроэнергия не вырабатывается и не передаётся так, как это было раньше. россияне делают всё, чтобы полностью погасить нашу сеть. Бороться с этим становится всё сложнее, и все это ощущают - говорится в сообщении.

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Это не первое подобное объяснение от энергетиков: как заявили в Укрэнерго, из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры ситуация остаётся сложной во многих регионах страны, в том числе и в Киеве. Последствия предыдущих ударов ещё не удалось полностью устранить, а энергосистема уже подвергается новым атакам.

Напомним

В сети снова появился старый фейк о якобы "принятии закона об отключении мобильной связи и интернета во время воздушных тревог". На самом деле никаких решений или законов об ограничении связи во время тревог не принимали. Подобный вброс используется с целью сыграть на страхе украинцев, чтобы затем заработать на рекламе в социальных сетях.