У Києві стабілізували ситуацію з енергопостачанням після російських обстрілів

У столиці стабілізували ситуацію після масованих атак рф на енергетичну інфраструктуру, тому місто продовжує заживлювати домівки місцевих мешканців. Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу щодо енергозабезпечення Києва та підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років, передає УНН.

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Ми стабілізували ситуацію після масових обстрілів енергетичної інфраструктури як країни так і Київського енерговузла. Багато питають: "А чи залежить місто від зовнішнього електропостачання чи не залежить?". Тут така відповідь: не просто залежить, а Київ є складовою єдиної енергетичної системи України, і, звісно все що відбувається в цій енергетичній системі - безпосередньо впливає на процеси життєзабезпечення столиці України. Саме тому ми мали досить складну ситуацію з енергетикою, відповідно станом на зараз ситуація стабілізована, ми продовжуємо запускати тепло в оселі киян - заявив Петро Пантелеєв.

Нагадаємо

У четвер, 5 листопада, за командою Укренерго в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів Києва застосовані екстрені відключення електроенергії.