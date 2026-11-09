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Россия пытается разделить Украину по Днепру — Зеленский

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Зеленский заявил, что Россия наносит удары по мостам и энергосетям, стремясь разделить Украину по Днепру. Власти обновляют меры противодействия.

Россия пытается разделить Украину по Днепру — Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия рф пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Провел сегодня Ставку, на Ставке также были представители прифронтовых регионов: Харьков, Херсон, Днепр, Сумы, наша Донетчина. Также принял участие мэр Киева. Ключевые правительственные чиновники, военное командование. Много, очень много вопросов, которые нужно решить для тех областей, для тех городов и для тех общин, которым тяжелее всего из-за всех этих российских ударов. Мы подробно обсудили вызовы из-за российской операции против наших мостов и энергосети – россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально испортить жизнь людей, жизнь наших городов и сел 

- сказал Зеленский. 

Он заявил, что каждую неделю обновляются меры противодействия, и важно, чтобы все уровни власти – центральной, местной – были эффективными в защите людей.

Кабинет министров готов решать вопросы, которые на местах не решались, и государственные ресурсы мы можем добавить там, где это необходимо. Все годы этой войны мы действуем именно так – мы закрываем дефициты, мы ищем и поставляем необходимые вещи: оружие прежде всего, оборудование, необходимые ресурсы, в частности энергетические. Власть на центральном уровне всегда помогает, и нужно, чтобы на уровне общин, на уровне областей было сделано то, о чем мы договаривались и что определено всеми планами устойчивости 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Украина продолжает операцию против российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на удары рф по украинской энергетической инфраструктуре. Киев также определил дальнейшие шаги в ответ на российскую агрессию. 

Павел Башинский

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