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The Guardian

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні зупинив роботу заводів через атаки рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Kernel зупинив заводи та закупівлю насіння через пошкодження від російських атак. Компанія відвантажує запаси й виконує зобов’язання.

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні зупинив роботу заводів через атаки рф - ЗМІ
Фото ілюстративне

Агрохолдинг Kernel зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через масовані російські атаки. Компанія також призупинила закупівлю насіння. Про це йдеться у повідомленні Kernel від 12 листопада, передає УНН із посиланням на Forbes.

Деталі

Видання зауважує, що протягом останніх діб російські дрони цілеспрямовано атакували виробничі майданчики українських переробних підприємств, зокрема активи Kernel. Внаслідок ударів пошкоджені виробничі будівлі, обладнання та резервуари.

Компанія пояснила, що олійноекстракційне виробництво працює за безперервним технологічним циклом і має підвищену пожежну небезпеку. Влучання в обладнання під час роботи створює ризик масштабної пожежі та загрозу життю працівників. Тому компанія ухвалила рішення повністю зупинити всі заводи.

На підприємствах виконали регламентні протоколи безпечної зупинки, а працівників перевели в безпечні умови.

Попри призупинення переробки, Kernel заявляє про збереження операційної та фінансової стійкості. Компанія продовжує відвантажувати продукцію з наявних складських запасів і виконувати зобовʼязання перед українськими аграріями та партнерами.

На українському ринку Kernel продає фасовану соняшникову олію під брендами "Щедрий Дар", "Стожар" і "Чумак".

росія готує удари по підприємствах харчової промисловості в Україні - джерело 10.11.26, 15:43 • 14191 перегляд

Антоніна Туманова

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