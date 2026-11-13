"Підстав для паніки немає": міністр оцінив, чи загрожує дефіцит соняшникової олії на тлі ударів рф

Міністр Тарас Висоцький заявив, що запасів соняшникової олії достатньо для внутрішнього ринку. Його споживання становить 5–7% виробництва.

Україні не загрожує дефіцит соняшникової олії, попри зупинку частини олійного виробництва на тлі російських ударів. У цьому запевнив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону 13 листопада, пише УНН. Залишків продукції, виробленої вже на сьогодні, і та, що продовжує вироблятися, їх достатньо для того, щоб забезпечити внутрішній ринок - сказав Висоцький, коментуючи повідомлення про зупинку олійного виробництва одним з українських агрогігантів. З його слів, внутрішній ринок споживає менше 10%, а точніше, додав він, "5-7% від того, що виробляється". "Тому цих речей є достатньо", - зазначив він. Міністр додав, що зараз продовжиться робота щодо захисту та оцінки можливості відновлення. "Ситуація, звісно, складна, виклик це великий, але підстав, скажімо, паніки чи дефіциту прямо на сьогоднішній момент немає. Усе робиться для того, щоби цього уникнути", - наголосив Висоцький. Найбільший виробник соняшникової олії в Україні зупинив роботу заводів через атаки рф - ЗМІ