Генерал СБУ Дука призвал Раду создать ВСК для расследования причастности руководства НАБУ и САП к коррупции

Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Генерал-майор СБУ Сергей Дука призвал народных депутатов создать временную следственную комиссию (ВСК) Верховной рады для проверки причастности руководства НАБУ и САП, а также их подчинённых, к совершению коррупционных преступлений. Он заявил, что готов лично дать показания перед парламентариями и предоставить всю информацию о задокументированных правонарушениях, передаёт корреспондент УНН.

"Прошу парламентариев создать ВСК и исследовать в установленном законом порядке деятельность руководства НАБУ и САП, а также их подчинённых по совершению коррупционных преступлений, которые были нами задокументированы", — заявил Сергей Дука во время общения с журналистами после освобождения из СИЗО.

Он подчеркнул, что готов дать показания во время заседания соответствующей временной следственной комиссии Верховной рады.

Сергей Дука подчеркнул, что уголовное дело против него — это месть руководства антикоррупционных органов за расследование их преступлений.

"Я не совершал преступлений, которые мне вменяют НАБУ и САП, я ещё раз на этом подчёркиваю. Это месть руководителей правоохранительных органов за события прошлогодней давности, а именно за документирование сотрудников НАБУ, их коррупционных преступлений и их руководства", — подчеркнул генерал-майор СБУ.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.

Ранее адвокат Юрий Сухов опубликовал открытое письмо Сергея Дуки из СИЗО. В обращении генерал заявил, что посвятил службе Украине 26 лет, значительную часть которых занимался организацией и проведением специальных операций.

Кроме того, Дука объяснил, что его контакты с лицами из криминальной среды были связаны с выполнением оперативных задач, а не с участием в преступной организации. Генерал также отметил, что усматривает в действиях отдельных представителей антикоррупционных органов попытку сведения личных счётов. Он призывает оценивать его деятельность на основании доказательств, а не громких заголовков.