Генерал СБУ Дука закликав Раду створити ТСК для розслідування причетності керівництва НАБУ та САП до корупції

Генерал-майор СБУ Сергій Дука

Генерал-майор СБУ Сергій Дука закликав народних депутатів створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради для перевірки причетності керівництва НАБУ та САП і їхніх підлеглих до скоєння корупційних злочинів. Він заявив, що готовий особисто свідчити перед парламентарями та надати всю інформацію про задокументовані правопорушення, передає кореспондент УНН.

"Прошу парламентарів створити ТСК та дослідити у встановленому законом порядку діяльність керівництва НАБУ та САП і їх підлеглих по скоєнню корупційних злочинів, які були нами задокументовані", - заявив Сергій Дука під час спілкування з журналістами після звільнення з СІЗО.

Він наголосив, що готовий дати свідчення під час засідання відповідної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Сергій Дука наголосив, що кримінальна справа проти нього - це помста керівництва антикорупційних органів за розслідування їхніх злочинів.

"Я не вчиняв злочинів, які мені інкримінує НАБУ та САП, я ще раз про це наголошую. Це є помстою керівників правоохоронних органів за події минулорічної давнини, а саме документування співробітників НАБУ, їх корупційних злочинів та їх керівництва", - підкреслив генерал-майор СБУ.

Нагадаємо

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана і Сергія Дуку звільнили з СІЗО. Напередодні підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.

Раніше адвокат Юрій Сухов опублікував відкритий лист Сергія Дуки із СІЗО. У зверненні генерал заявив, що присвятив службі Україні 26 років, значну частину яких займався організацією та проведенням спеціальних операцій.

Крім того, Дука пояснив, що його контакти з особами з кримінального середовища були пов’язані з виконанням оперативних завдань, а не участю у злочинній організації. Генерал також зазначив, що вбачає у діях окремих представників антикорупційних органів спробу зведення особистих рахунків. Він закликає оцінювати його діяльність на підставі доказів, а не гучних заголовків.