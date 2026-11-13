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Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУ

Киев • УНН

 • 15647 просмотра

Руслан Агасанов рассказал о собственном опыте возвращения с войны, работе с ветеранами в Федерации профсоюзов Украины и роли профсоюзов в их адаптации к гражданской жизни.

Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУ

Возвращение с войны — это не только завершение военной службы, но и начало сложного процесса адаптации к гражданской жизни. Ветеранам приходится восстанавливаться после ранений, заново строить профессиональные планы, искать работу и преодолевать стереотипы со стороны потенциальных работодателей. Психологи подчеркивают, что адаптация требует времени, понимания и поддержки со стороны окружающих, а работодателям важно готовить не только рабочие места, но и коллективы. По наблюдениям Европейской Бизнес Ассоциации, украинские компании постепенно развивают такие практики, однако стереотипы и недостаточная подготовленность персонала к взаимодействию с ветеранами остаются проблемой. История Руслана Агасанова — пример того, как личный опыт возвращения с войны может перерасти в системную работу ради поддержки других ветеранов. УНН пообщалось с господином Русланом о его пути после службы, присоединении к команде Федерации профсоюзов Украины, работе советником ее председателя Сергея Бизова и возможностях профсоюзов в поддержке ветеранов.

 — Господин Руслан, расскажите о своем военном пути. Когда вы присоединились к защите Украины и когда завершили службу?

 — 24 февраля 2022 года я добровольно присоединился к защите Киевской области. В тот момент мы входили в состав ССО "Азов", а впоследствии на основе подразделения была сформирована Третья отдельная штурмовая бригада. В 2022 году я получил ранение. После длительной реабилитации и нескольких операций вернулся на службу и продолжил выполнять боевые задачи. Окончательно был уволен со службы в 2025 году.

— С какими вопросами пришлось столкнуться после завершения военной службы?

 — Само увольнение со службы еще не означало полноценного возвращения к гражданской жизни. Нужно было пройти дополнительные медицинские процедуры, операции и реабилитацию. В начале лета этого года я перенес, как надеюсь, уже последнюю операцию. Кроме того, необходимо было уладить немало бюрократических вопросов: оформить документы, пройти соответствующие процедуры в ТЦК, решить вопрос пенсионного обеспечения. Сейчас у меня вторая группа инвалидности.

Поэтому фактически свое возвращение к гражданской жизни я связываю именно с этим годом. До этого значительную часть времени занимали лечение, восстановление и необходимость собраться с мыслями, чтобы понять, как двигаться дальше.

— Что было самым сложным в процессе адаптации к гражданской жизни?

 — Самые большие трудности после возвращения были эмоциональными. Когда длительное время находишься в военной среде, привыкаешь к совершенно другому ритму жизни, к боевым задачам, постоянной ответственности и взаимодействию с побратимами. А потом возвращаешься в гражданский мир и не всегда понимаешь, что в нем происходит. Иногда даже сложно найти общий язык с людьми, у которых нет такого опыта. Это фактически переход из одного мира в другой, и общество должно понимать, насколько непростым он может быть для ветерана.

 — Вы также упоминали о трудностях с трудоустройством. С какими стереотипами относительно ветеранов сталкиваются люди, возвращающиеся со службы?

 — Трудоустройство — это отдельный вопрос. К сожалению, многие потенциальные работодатели воспринимают ветерана как человека агрессивного, опасного или эмоционально неуравновешенного. Из-за таких стереотипов они могут опасаться даже предлагать ветеранам работу. Но ветеран — это не человек, которого нужно опасаться. Это человек, у которого есть опыт, профессиональные навыки, знания и желание реализовать себя в гражданской жизни. Просто иногда ему нужны время и поддержка, чтобы адаптироваться к новой среде.

Но в этом вопросе мне, можно сказать, повезло. Случайно, благодаря побратиму, который также является ветераном и имеет ампутацию ноги, я познакомился с председателем Федерации профсоюзов Украины Сергеем Бизовым. Мы встретились, пообщались, и во время разговора я начал делиться своими идеями относительно интеграции ветеранов в гражданскую жизнь, а также интеграции населения временно оккупированных территорий.

У меня уже тогда было понимание того, какие проблемы возникают у ветеранов после возвращения, ведь я сам прошел этот путь. В частности, я говорил о необходимости работать с работодателями и трудовыми коллективами, объяснять им особенности адаптации ветеранов, помогать людям возвращаться к профессиональной деятельности.

Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив06.11.26, 09:15 • 87297 просмотров

 - Как Сергей Бизов отреагировал на ваши предложения? Почувствовали ли вы, что эти идеи готовы не просто выслушать, но и прорабатывать?

 - Сергею Сергеевичу мои предложения показались интересными, поэтому он предложил встретиться еще раз и подробнее их обсудить. Мы договорились о следующей встрече примерно через неделю.

Меня особенно впечатлило то, как работала его команда. Пока мы общались, команда уже была на связи, слушала мои предложения, а фактически через несколько минут после завершения разговора они уже были зафиксированы в документе. Более того, там были конкретные предложения относительно того, куда можно обратиться для решения поднятых вопросов. То есть это был не просто разговор о проблемах, а попытка сразу найти пути их решения.

 - Какие именно вопросы вы предлагали развивать во время встреч с представителями Федерации? На чем, по вашему мнению, должна быть сосредоточена работа с ветеранами?

 - В общей сложности состоялось около трех таких встреч. Я продолжал высказывать свои предложения относительно ветеранской интеграции, поскольку понимал, что возвращение к гражданской жизни не может ограничиваться только оформлением документов или поиском вакансии. Ветерану нужно помочь снова стать частью коллектива, почувствовать себя нужным, при необходимости пройти переквалификацию и постепенно привыкнуть к другому рабочему ритму.

Важно понимать, что к гражданской жизни возвращаются не только военнослужащие, принимавшие участие в полномасштабной войне. Есть также ветераны, служившие еще со времен АТО. И каждому из них может понадобиться поддержка при возвращении на прежнее рабочее место или поиске новой профессии.

Одним из ключевых направлений, которые я предлагал развивать, была именно интеграция ветеранов в трудовые коллективы. Работодатели должны понимать, что человек возвращается не из отпуска, а после совершенно иного жизненного опыта. Нужно объяснять коллегам, как правильно взаимодействовать с ветеранами, каких высказываний лучше избегать, что может стать триггером и почему важно не обесценивать пережитый человеком опыт.

Например, не стоит говорить ветерану: "Я тебя туда не отправлял". Многие из нас принимали решение добровольно, сами надевали форму и шли защищать страну. Такие слова могут вызвать очень острую реакцию. Поэтому важно не просто вернуть ветерана на рабочее место, но и подготовить к этому среду, в которой он будет работать.

 - Как ваши предложения в итоге превратились в конкретную возможность присоединиться к работе Федерации профсоюзов Украины?

 - После нескольких встреч я еще раз позвонил Сергею Сергеевичу, чтобы узнать, как продвигается работа над моими предложениями. Впоследствии он пригласил меня на встречу и сказал примерно так: "У тебя очень хорошие предложения. А не хотел бы ты не просто их предлагать, а непосредственно работать над их реализацией?".

Мне предложили присоединиться к команде Федерации профсоюзов Украины. Я согласился, но попросил примерно неделю, чтобы разобраться с должностными обязанностями, понять свои полномочия и оценить, что именно смогу сделать на этой должности. Мне дали это время. Я познакомился с коллективом, разобрался в работе и был очень тепло принят командой.

 - Как менялась ваша роль в Федерации и над какими направлениями работы вы сейчас сосредоточены?

 - Сначала я возглавлял один из отделов, а впоследствии Сергей Сергеевич предложил мне подобрать кандидатуры среди ветеранов, которые могли бы присоединиться к этой работе. Я нашел людей, обладающих необходимыми знаниями, опытом и пониманием того, как работать с соответствующими направлениями. После этого мне предложили передать руководство отделом другому ветерану, а самому перейти на должность советника председателя Федерации профсоюзов Украины. Так я и стал советником Сергея Сергеевича Бизова.

 - Что для вас означает эта должность? Какие возможности она открывает для практической помощи ветеранам?

 - Для меня это важный шаг, ведь теперь я могу не только говорить о проблемах ветеранов, но и непосредственно участвовать в поиске решений. Федерация профсоюзов объединяет представителей различных сфер: энергетики, угольной промышленности, промышленности, науки, образования и многих других отраслей. Это огромная сеть трудовых коллективов, в которых будет работать или уже работает немало ветеранов. И именно через эти коллективы можно доносить важность правильной интеграции людей после военной службы.

Что бы вы хотели сказать ветеранам, которые сейчас проходят путь возвращения к гражданской жизни и не всегда знают, куда обращаться за помощью?

 - Я хотел бы обратиться к ветеранам с простым призывом: не бойтесь просить о помощи. К сожалению, общество не всегда понимает, с какими проблемами сталкиваются люди после возвращения со службы. Но если есть проблема, нужно искать ее решение, говорить о ней и обращаться к тем, кто может помочь.

Так же важно не бояться высказывать собственные мысли и предлагать идеи. Наш опыт может быть полезен не только другим ветеранам, но и обществу в целом. Мы должны помнить, где были, ради чего воевали и ради чего защищали свою страну.

 - Каким, по вашему мнению, должно быть отношение общества к ветеранам, которые возвращаются к работе? И какую роль в этом процессе должна играть Федерация профсоюзов Украины?

 - Мы хотим достучаться до общества и показать, что ветеран — это обычный человек, который сделал свой шаг на защиту Родины. Он хочет вернуться к профессии, работать, развиваться, быть частью коллектива. Но для этого нужны не только его собственные усилия, но и понимание и поддержка со стороны работодателей, коллег и всего общества.

Именно поэтому Федерация профсоюзов Украины может играть важную роль в этом процессе. Профсоюзы имеют возможность работать непосредственно с трудовыми коллективами, помогать им готовиться к возвращению ветеранов, объяснять особенности адаптации и создавать условия, в которых человек сможет снова почувствовать себя нужным. И это должно быть не просто формальное трудоустройство, а полноценное возвращение к жизни.

Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов29.10.26, 16:18 • 48556 просмотров

Евгений Царенко

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