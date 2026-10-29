Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов

Возвращение ветеранов к гражданской работе требует не только готовности работодателей нанимать людей с боевым опытом, но и системной поддержки — от физического и психологического восстановления до адаптации рабочих мест и защиты трудовых прав. Важную роль в этом процессе могут играть профсоюзы, которые могут помогать военнослужащим и ветеранам получать необходимую поддержку, находить работу и защищать свои интересы уже после трудоустройства. УНН расспросил председателя Федерации профсоюзов Украины Сергея Бизова о том, как профсоюзная система участвует в возвращении защитников и защитниц к трудовой жизни.

Детали

В ФПУ подчеркивают, что поддержка ветерана не должна завершаться после оказания медицинской помощи или трудоустройства. Важно, чтобы человек мог вернуться к профессиональной деятельности, получал достойную заработную плату, имел надлежащие условия труда и мог рассчитывать на защиту своих прав.

Главная задача профсоюза — помочь ветерану. После возвращения с войны человеку может требоваться не только реабилитация, но и поддержка в трудоустройстве, адаптации к гражданской жизни и решении трудовых вопросов. Поэтому профсоюз должен быть рядом не только в момент, когда возникла проблема, но и тогда, когда человек начинает новый этап своей жизни — отметил председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов.

От реабилитации до возвращения в трудовой коллектив

Одним из направлений поддержки военнослужащих в профсоюзной системе является медицинская реабилитация и психологическое восстановление. Как сообщили в Федерации профсоюзов Украины, в санаторно-курортных учреждениях ЧАО "Укрпрофоздоровница" за период с 2022 года по 1 октября 2026 года услуги по реабилитации и психологическому восстановлению получили почти 50 тысяч военнослужащих и членов их семей. Кроме того, с начала полномасштабной войны убежище в учреждениях предприятия нашли более 25 тысяч человек.

У нас был один случай, когда к нам обратился военнослужащий, который после открытой черепно-мозговой травмы нуждался в дальнейшей реабилитации. Профсоюз помог решить вопрос с выплатами за ранение и оплатой 21 дня восстановления в санатории в Миргороде. После реабилитации военнослужащий вернулся в свою бригаду и продолжил службу — рассказал Сергей Бизов.

В то же время возвращение к гражданской жизни для тех, кто увольняется со службы, не заканчивается восстановлением здоровья. Следующим вызовом может стать поиск работы, смена профессии или необходимость приспособить прежнее рабочее место к новым потребностям человека.

По словам председателя ФПУ, военнослужащим, которые из-за состояния здоровья вынуждены оставить службу, профсоюз помогает с трудоустройством благодаря сотрудничеству с Государственным центром занятости. Еще одно направление — взаимодействие с представителями бизнеса, которые могут предложить ветеранам работу, достойную оплату и возможности для профессионального развития.

Для ветерана важно не просто найти вакансию, но и иметь возможность работать в соответствии со своими навыками и состоянием здоровья. Поэтому поддержка должна начинаться с диалога: выяснения потребностей человека, готовности работодателя адаптировать условия труда и понимания того, какие возможности для этого существуют. Профсоюзы могут помогать налаживать такое взаимодействие, чтобы возвращение к работе было не формальностью, а реальным восстановлением профессиональной жизни — отметил Сергей Бизов.

Защита прав после трудоустройства

Найти работу — лишь часть процесса реинтеграции. После трудоустройства могут возникать вопросы, касающиеся условий труда, организации рабочего места, оплаты, взаимодействия с руководством или коллегами. Для ветеранов, получивших ранения или имеющих инвалидность, может быть необходимо обустройство доступного рабочего пространства или адаптация должностных обязанностей.

Отдельное внимание необходимо уделять психологической адаптации. После пережитого опыта ветерану может быть сложно работать в шумном помещении, среди большого количества людей или в условиях постоянного стресса. Однако люди не всегда готовы открыто говорить о таких потребностях, опасаясь предвзятого отношения.

Как подчеркнул Сергей Бизов, в таких ситуациях профсоюз может представлять интересы работника в диалоге с работодателем, помогать защищать трудовые права и искать решения, которые учитывают потребности человека и возможности предприятия.

Наша задача — представлять интересы работников и содействовать поиску решений, которые учитывают потребности ветеранов и возможности предприятия — отметил председатель ФПУ.

Среди подходов к реинтеграции Сергей Бизов назвал индивидуальное сопровождение ветеранов, наставничество со стороны коллег, гибкий график и доступ к психологической помощи. По его словам, важно также готовить к возвращению ветерана не только самого работника, но и коллектив — чтобы взаимодействие строилось на уважении и понимании, а не на стереотипах.

Почему важно сотрудничество профсоюзов и работодателей

Как рассказали в Европейской Бизнес Ассоциации, стала заметна тенденция, что украинские компании постепенно развивают практики трудоустройства и адаптации ветеранов. В частности, бизнес обучает команды взаимодействовать с коллегами, имеющими боевой опыт, внедряет программы переобучения и адаптации, а в отдельных случаях создает специальные должности для сопровождения ветеранов.

Однако готовность бизнеса трудоустраивать ветеранов должна сопровождаться системной поддержкой. Работодателю важно понимать, как организовать возвращение работника, какие возможности государственной помощи доступны и как реагировать на потребности человека без нарушения его прав.

Профсоюзы могут дополнять усилия бизнеса благодаря непосредственному представительству работников. Они способны участвовать в обсуждении условий возвращения ветеранов на предприятие, контролировать соблюдение трудовых гарантий, помогать урегулировать конфликтные ситуации и содействовать тому, чтобы программы поддержки работали не только формально, но и на практике — объяснил Сергей Бизов.

По его мнению, важно также развивать партнерство между профсоюзами, работодателями, государственными учреждениями и организациями, предоставляющими услуги по реабилитации и переобучению. Такое взаимодействие позволяет объединить различные инструменты поддержки — от восстановления здоровья до профессиональной реализации.

Один из инструментов, с помощью которого можно закреплять соответствующие гарантии, — коллективный договор. ФПУ работает над включением положений о ветеранах в отраслевые соглашения и разработала модельный раздел для коллективных договоров на предприятиях. Речь идет, в частности, об адаптации рабочих мест, возможностях переобучения, психологической поддержке и содействии трудоустройству после увольнения со службы.

Такой подход позволяет переходить от ситуативной помощи к понятным правилам, согласно которым работник может рассчитывать на поддержку, а работодатель — планировать необходимые изменения. Вместе с тем конкретные механизмы должны учитывать характер работы, состояние здоровья ветерана и возможности предприятия.

Реинтеграция ветеранов — общая ответственность

Возвращение ветеранов к гражданской трудовой жизни требует последовательной работы на разных уровнях. Государство должно обеспечивать действенные программы поддержки, работодатели — создавать надлежащие условия труда, а профсоюзы — представлять интересы работников, помогать защищать их права и содействовать социальному диалогу.

Для ФПУ это направление означает возможность объединить практическую помощь военнослужащим и их семьям с работой над условиями, в которых ветераны возвращаются к трудовой жизни. Ведь успешная реинтеграция — это не только трудоустройство, но и возможность работать достойно, безопасно и без дискриминации — подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов.

Успешная реинтеграция ветеранов — это не только возможность получить работу. Это также достойная оплата, безопасные условия, уважение к правам человека и возможность профессионально развиваться. Именно поэтому важно, чтобы поддержка ветеранов не ограничивалась отдельными программами, а постепенно становилась частью трудовых отношений и повседневной практики предприятий.

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