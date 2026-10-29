Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов

Повернення ветеранів до цивільної роботи потребує не лише готовності роботодавців наймати людей із бойовим досвідом, а й системної підтримки - від фізичного та психологічного відновлення до адаптації робочих місць і захисту трудових прав. Важливу роль у цьому процесі можуть відігравати профспілки, які можуть допомагати військовим і ветеранам отримувати необхідну підтримку, знаходити роботу та захищати свої інтереси вже після працевлаштування. УНН розпитав голову Федерації профспілок України Сергія Бизова про те, як профспілкова система долучається до повернення захисників і захисниць до трудового життя.

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У ФПУ наголошують, що підтримка ветерана не повинна завершуватися після надання медичної допомоги або працевлаштування. Важливо, щоб людина могла повернутися до професійної діяльності, отримувала гідну заробітну плату, мала належні умови праці та могла розраховувати на захист своїх прав.

Головне завдання профспілки - допомогти ветерану. Після повернення з війни людина може потребувати не лише реабілітації, а й підтримки з працевлаштуванням, адаптації до цивільного життя та вирішення трудових питань. Тому профспілка має бути поруч не лише в момент, коли виникла проблема, а й тоді, коли людина починає новий етап свого життя - зазначив голова Федерації профспілок України Сергій Бизов.

Від реабілітації до повернення в трудовий колектив

Одним з напрямків підтримки військових у профспілковій системі є медична реабілітація та психологічне відновлення. Як повідомили у Федерації профспілок України, у санаторно-курортних закладах ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за період із 2022 року до 1 жовтня 2026 року послуги реабілітації та психологічного відновлення отримали майже 50 тисяч військових і членів їхніх сімей. Крім того, від початку повномасштабної війни прихисток у закладах підприємства знайшли понад 25 тисяч людей.

У нас був один випадок, коли до нас звернувся військовослужбовець, який після відкритої черепно-мозкової травми потребував подальшої реабілітації. Профспілка допомогла вирішити питання виплат за поранення та оплати 21 дня відновлення в санаторії в Миргороді. Після реабілітації військовий повернувся до своєї бригади та продовжив службу - розповів Сергій Бизов.

Водночас повернення до цивільного життя для тих, хто звільняється зі служби, не закінчується відновленням здоров’я. Наступним викликом може стати пошук роботи, зміна професії або необхідність пристосувати попереднє робоче місце до нових потреб людини.

За словами голови ФПУ, військовим, які через стан здоров’я змушені залишити службу, профспілка допомагає з працевлаштуванням через співпрацю з Державним центром зайнятості. Ще один напрям - взаємодія з представниками бізнесу, які можуть запропонувати ветеранам роботу, гідну оплату та можливості для професійного розвитку.

Для ветерана важливо не просто знайти вакансію, а й мати можливість працювати відповідно до своїх навичок і стану здоров’я. Тому підтримка має починатися з діалогу: з’ясування потреб людини, готовності роботодавця адаптувати умови праці та розуміння того, які можливості для цього існують. Профспілки можуть допомагати налагоджувати таку взаємодію, щоб повернення до роботи було не формальністю, а реальним відновленням професійного життя - зазначив Сергій Бизов.

Захист прав після працевлаштування

Знайти роботу - лише частина процесу реінтеграції. Після працевлаштування можуть виникати питання щодо умов праці, організації робочого місця, оплати, взаємодії з керівництвом або колегами. Для ветеранів, які отримали поранення чи мають інвалідність, може бути необхідним облаштування доступного робочого простору або адаптація посадових обов’язків.

Окрему увагу необхідно приділяти психологічній адаптації. Після пережитого досвіду ветерану може бути складно працювати в шумному приміщенні, серед великої кількості людей або за умов постійного стресу. Проте люди не завжди готові відкрито говорити про такі потреби, побоюючись упередженого ставлення.

Як наголосив Сергій Бизов, у таких ситуаціях профспілка може представляти інтереси працівника в діалозі з роботодавцем, допомагати захищати трудові права та шукати рішення, які враховують потреби людини й можливості підприємства.

Наше завдання - представляти інтереси працівників і сприяти пошуку рішень, які враховують потреби ветеранів та можливості підприємства - зазначив голова ФПУ.

Серед підходів до реінтеграції Сергій Бизов назвав індивідуальний супровід ветеранів, наставництво з боку колег, гнучкий графік і доступ до психологічної допомоги. За його словами, важливо також готувати до повернення ветерана не лише самого працівника, а й колектив - щоб взаємодія будувалася на повазі та розумінні, а не на стереотипах.

Чому важлива співпраця профспілок і роботодавців

Як розповіли у Європейській Бізнес Асоціації, стала помітна тенденція, що українські компанії поступово розвивають практики працевлаштування та адаптації ветеранів. Зокрема, бізнес навчає команди взаємодіяти з колегами, які мають бойовий досвід, запроваджують програми перенавчання та адаптації, а в окремих випадках створюють спеціальні посади для супроводу ветеранів.

Однак готовність бізнесу працевлаштовувати ветеранів має супроводжуватися системною підтримкою. Роботодавцю важливо розуміти, як організувати повернення працівника, які можливості державної допомоги доступні та як реагувати на потреби людини без порушення її прав.

Профспілки можуть доповнювати зусилля бізнесу завдяки безпосередньому представництву працівників. Вони здатні долучатися до обговорення умов повернення ветеранів на підприємство, контролювати дотримання трудових гарантій, допомагати врегульовувати конфліктні ситуації та сприяти тому, щоб програми підтримки працювали не лише формально, а й на практиці - пояснив Сергій Бизов.

На його думку, важливо також розвивати партнерство між профспілками, роботодавцями, державними установами та організаціями, які надають послуги з реабілітації й перенавчання. Така взаємодія дає змогу поєднати різні інструменти підтримки - від відновлення здоров’я до професійної реалізації.

Один з інструментів, за допомогою якого можна закріплювати відповідні гарантії, - колективний договір. ФПУ працює над включенням положень щодо ветеранів до галузевих домовленостей і розробила модельний розділ для колективних договорів на підприємствах. Ідеться, зокрема, про адаптацію робочих місць, можливості перенавчання, психологічну підтримку та сприяння працевлаштуванню після звільнення зі служби.

Такий підхід дає змогу переходити від ситуативної допомоги до зрозумілих правил, за якими працівник може розраховувати на підтримку, а роботодавець - планувати необхідні зміни. Водночас конкретні механізми мають враховувати характер роботи, стан здоров’я ветерана та можливості підприємства.

Реінтеграція ветеранів - спільна відповідальність

Повернення ветеранів до цивільного трудового життя потребує послідовної роботи на різних рівнях. Держава має забезпечувати дієві програми підтримки, роботодавці - створювати належні умови праці, а профспілки - представляти інтереси працівників, допомагати захищати їхні права та сприяти соціальному діалогу.

Для ФПУ цей напрям означає можливість поєднати практичну допомогу військовим і їхнім родинам із роботою над умовами, у яких ветерани повертаються до трудового життя. Адже успішна реінтеграція - це не лише працевлаштування, а й можливість працювати гідно, безпечно та без дискримінації - наголосив голова Федерації профспілок України Сергій Бизов.

Успішна реінтеграція ветеранів - це не лише можливість отримати роботу. Це також гідна оплата, безпечні умови, повага до прав людини та можливість розвиватися професійно. Саме тому важливо, щоб підтримка ветеранів не обмежувалася окремими програмами, а поступово ставала частиною трудових відносин і повсякденної практики підприємств.

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