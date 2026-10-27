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Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко
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Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко

Київ • УНН

 • 2826 перегляди

Нардеп Анатолій Остапенко зазначив, що для повернення ветеранів на роботу необхідно допомогти їм адаптувати навички до цивільних професій і створити належні умови праці.

Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат, голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів комітету ВР з питань соціальної політики Анатолій Остапенко.

Деталі

Раніше керівниця HR та CSR напряму Європейської Бізнес Асоціації Тетяна Карельська в коментарі УНН повідомила, що українські компанії поступово розвивають практики працевлаштування та реінтеграції ветеранів. Бізнес навчає команди взаємодіяти з колегами, які мають бойовий досвід, створює програми адаптації та перенавчання, а деякі компанії запроваджують окремі посади для супроводу ветеранів. Водночас говорити про масове працевлаштування поки зарано через динаміку воєнних дій.

Підготовка роботодавців - лише одна зі складових повернення ветеранів до трудового життя. Необхідні також державні механізми підтримки і професійне перенавчання для захисників й захисниць. На цьому наголошує і народний депутат Анатолій Остапенко.

Ветерани можуть допомогти розв’язати проблему дефіциту кадрів, адже багато з них до мобілізації вже працювали, мали професії, досвід і кваліфікацію. Наше завдання – допомогти їм повернутися до цивільного життя та, за необхідності, адаптувати наявні навички до нових умов

- заявив нардеп.

За його словами, багато ветеранів до мобілізації вже мали професію, досвід і кваліфікацію, які можуть бути затребувані на ринку праці. Водночас частина захисників і захисниць повертається з війни з інвалідністю, що потребує адаптації робочих умов до їхніх можливостей.

Саме тому професійне перенавчання ветеранів є надзвичайно важливим. Ми маємо допомагати людям опановувати цивільні професії, здобувати нові компетенції та знаходити роботу відповідно до їхніх можливостей і потреб ринку. Це дозволить не лише підтримати ветеранів, а й частково задовольнити кадрові потреби українського бізнесу

- пояснив Анатолій Остапенко.

На його думку, в умовах значного дефіциту кадрів у роботодавців фактично немає іншого виходу, окрім як активніше залучати до роботи людей, які повертаються з військової служби. 

Водночас цей процес потребує системного підходу: недостатньо просто запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе ефективно працювати

- наголосив Анатолій Остапенко.

Серед таких механізмів депутат назвав компенсацію витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також можливості професійного перенавчання та здобуття додаткової освіти. За його словами, ключовим завданням залишається практичне застосування цих інструментів та інформування роботодавців про доступні можливості.

Потрібно забезпечувати їх практичне застосування, інформувати роботодавців про доступні програми та допомагати ветеранам скористатися цими можливостями. Лише так ми зможемо побудувати систему, у якій ветеран матиме можливість реалізувати себе в цивільному житті, а бізнес - залучити кваліфікованих працівників

- додав Анатолій Остапенко.

Нагадаємо

Над підтримкою ветеранів працює і Федерація профспілок України. За словами голови ФПУ Сергія Бизова, санаторії Федерації надають послуги медичної реабілітації військовим, а сама організація разом із профільними міністерствами та Національною службою здоров’я України розвиває програми підтримки, соціальної адаптації та працевлаштування ветеранів. За даними ФПУ, медичну реабілітацію в її санаторіях пройшли понад 32,8 тисячі військових.

Профспілки працюють над розширенням можливостей реабілітації ветеранів - голова ФПУ Бизов22.10.26, 09:58 • 3996 переглядiв

Євген Царенко

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