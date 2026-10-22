Профспілки працюють над розширенням можливостей реабілітації ветеранів - голова ФПУ Бизов

Підтримка захисників і захисниць є обов’язком усього суспільства, а профспілки докладатимуть максимум зусиль, щоб ветерани отримували гідну допомогу. На цьому наголосив голова Федерації профспілок України Сергій Бизов під час робочої зустрічі з керівництвом "Укрпрофоздоровниці" та представниками Ради ветеранів України, пише УНН.

У зустрічі взяли участь голова ФПУ Сергій Бизов, голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Олександр Рябко, голова правління товариства Микола Субота, голова Ради ветеранів України Андрій Козюра та завідувач відділу ветеранської політики ФПУ Руслан Агасанов.

Учасники зустрічі обговорили, як ефективніше використовувати потенціал мережі профспілкових санаторно-курортних закладів для відновлення здоров’я ветеранів.

"Укрпрофоздоровниця" має багаторічний досвід санаторного лікування, кваліфікований медичний персонал і природні лікувальні ресурси, які можуть стати основою для комплексної реабілітації захисників і захисниць.

Голова ФПУ Сергій Бизов розповів про напрацювання Федерації профспілок разом з "Укрпрофоздоровницею" в питаннях оздоровлення та реабілітації ветеранів. Він наголосив, що підтримка захисників і захисниць є обов'язком усього суспільства, і профспілки докладуть максимум зусиль, щоб ветерани отримали гідну допомогу