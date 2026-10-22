Профсоюзы работают над расширением возможностей реабилитации ветеранов - председатель ФПУ Бизов

Поддержка защитников и защитниц является обязанностью всего общества, а профсоюзы приложат максимум усилий, чтобы ветераны получали достойную помощь. На этом акцентировал внимание председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов во время рабочей встречи с руководством "Укрпрофоздоровницы" и представителями Совета ветеранов Украины, пишет УНН.

Детали

Во встрече приняли участие председатель ФПУ Сергей Бизов, председатель наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофоздоровница" Александр Рябко, председатель правления общества Николай Суббота, председатель Совета ветеранов Украины Андрей Козюра и заведующий отделом ветеранской политики ФПУ Руслан Агасанов.

Участники встречи обсудили, как эффективнее использовать потенциал сети профсоюзных санаторно-курортных учреждений для восстановления здоровья ветеранов.

"Укрпрофоздоровница" имеет многолетний опыт санаторного лечения, квалифицированный медицинский персонал и природные лечебные ресурсы, которые могут стать основой для комплексной реабилитации защитников и защитниц.

Председатель ФПУ Сергей Бизов рассказал о наработках Федерации профсоюзов совместно с "Укрпрофоздоровницей" в вопросах оздоровления и реабилитации ветеранов. Он подчеркнул, что поддержка защитников и защитниц является обязанностью всего общества, и профсоюзы приложат максимум усилий, чтобы ветераны получили достойную помощь - отметили в ФПУ.

Отдельное внимание уделили психологической поддержке ветеранов и помощи в возвращении к повседневной жизни, работе и семье. Участники подчеркнули важность объединения усилий профсоюзов, санаторно-курортной отрасли и ветеранских организаций, чтобы учитывать не только медицинские потребности, но и реальные запросы самих ветеранов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и совместной работе над повышением доступности услуг по оздоровлению и реабилитации для ветеранов.

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