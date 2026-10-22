Профсоюзы работают над расширением возможностей реабилитации ветеранов - председатель ФПУ Бизов

$45.030.0550.560.03
ukenru
07:17 • 1296 просмотра
"Дизельная" сделка Трампа и путина сорвала мирный прогресс - президент Чехии Павел
05:36 • 5342 просмотра
рф вновь атаковала энергетику - где есть перебои с электричеством
04:39 • 21633 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
04:16 • 25048 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
03:38 • 22190 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
02:38 • 22900 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
01:55 • 20928 просмотра
Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФVideo
22 октября, 01:17 • 16610 просмотра
Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу ЭпштейнаVideo
22 октября, 00:17 • 18226 просмотра
Для перехвата украинских дронов Россия уже поднимает даже редкие истребители МиГ-35 — всего их 6
21 октября, 23:17 • 17433 просмотра
ВСУ остановили наступление россиян в Донецкой области и вынудили их отступать — военные аналитики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
100%
758мм
Популярные новости
Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ21 октября, 21:38 • 19243 просмотра
Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного21 октября, 22:05 • 20123 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 21675 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22 октября, 00:05 • 20519 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 14182 просмотра
публикации
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 35948 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 40001 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 46168 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 77386 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 87691 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Стив Уиткофф
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Знаменитая лондонская Оксфорд-стрит закрывается для автомобилей07:02 • 1590 просмотра
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 14453 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф02:06 • 13261 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg22 октября, 01:06 • 13346 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес22 октября, 00:05 • 20794 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Шахед-136
P-800 Oniks

Профсоюзы работают над расширением возможностей реабилитации ветеранов - председатель ФПУ Бизов

Киев • УНН

 • 740 просмотра

ФПУ и «Укрпрофоздоровница» обсудили использование потенциала профсоюзных санаториев для оздоровления ветеранов.

Профсоюзы работают над расширением возможностей реабилитации ветеранов - председатель ФПУ Бизов

Поддержка защитников и защитниц является обязанностью всего общества, а профсоюзы приложат максимум усилий, чтобы ветераны получали достойную помощь. На этом акцентировал внимание председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов во время рабочей встречи с руководством "Укрпрофоздоровницы" и представителями Совета ветеранов Украины, пишет УНН.

Детали

Во встрече приняли участие председатель ФПУ Сергей Бизов, председатель наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофоздоровница" Александр Рябко, председатель правления общества Николай Суббота, председатель Совета ветеранов Украины Андрей Козюра и заведующий отделом ветеранской политики ФПУ Руслан Агасанов.

Участники встречи обсудили, как эффективнее использовать потенциал сети профсоюзных санаторно-курортных учреждений для восстановления здоровья ветеранов. 

"Укрпрофоздоровница" имеет многолетний опыт санаторного лечения, квалифицированный медицинский персонал и природные лечебные ресурсы, которые могут стать основой для комплексной реабилитации защитников и защитниц.

Председатель ФПУ Сергей Бизов рассказал о наработках Федерации профсоюзов совместно с "Укрпрофоздоровницей" в вопросах оздоровления и реабилитации ветеранов. Он подчеркнул, что поддержка защитников и защитниц является обязанностью всего общества, и профсоюзы приложат максимум усилий, чтобы ветераны получили достойную помощь

- отметили в ФПУ.

Отдельное внимание уделили психологической поддержке ветеранов и помощи в возвращении к повседневной жизни, работе и семье. Участники подчеркнули важность объединения усилий профсоюзов, санаторно-курортной отрасли и ветеранских организаций, чтобы учитывать не только медицинские потребности, но и реальные запросы самих ветеранов.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и совместной работе над повышением доступности услуг по оздоровлению и реабилитации для ветеранов.

ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться27.05.26, 14:22 • 59089 просмотров

Евгений Царенко

Общество
Сергей Бызов
Военное положение
Война в Украине
благотворительность