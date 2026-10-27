Трудоустройство ветеранов может помочь преодолеть кадровый дефицит в Украине — народный депутат Остапенко

Украинские ветераны могут помочь преодолеть кадровый дефицит, однако для их возвращения к гражданской трудовой жизни необходимо развивать профессиональное переобучение, адаптировать рабочие места и обеспечивать практическое действие государственных программ поддержки. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Анатолий Остапенко.

Детали

Ранее руководительница направления HR и CSR Европейской Бизнес Ассоциации Татьяна Карельская в комментарии УНН сообщила, что украинские компании постепенно развивают практики трудоустройства и реинтеграции ветеранов. Бизнес обучает команды взаимодействовать с коллегами, имеющими боевой опыт, создает программы адаптации и переобучения, а некоторые компании вводят отдельные должности для сопровождения ветеранов. В то же время говорить о массовом трудоустройстве пока преждевременно из-за динамики военных действий.

Подготовка работодателей — лишь одна из составляющих возвращения ветеранов к трудовой жизни. Необходимы также государственные механизмы поддержки и профессиональное переобучение для защитников и защитниц. На этом акцентирует внимание и народный депутат Анатолий Остапенко.

Ветераны могут помочь решить проблему кадрового дефицита, ведь многие из них до мобилизации уже работали, имели профессии, опыт и квалификацию. Наша задача — помочь им вернуться к гражданской жизни и, при необходимости, адаптировать имеющиеся навыки к новым условиям — заявил нардеп.

По его словам, многие ветераны до мобилизации уже имели профессию, опыт и квалификацию, которые могут быть востребованы на рынке труда. В то же время часть защитников и защитниц возвращается с войны с инвалидностью, что требует адаптации условий труда к их возможностям.

Именно поэтому профессиональное переобучение ветеранов имеет чрезвычайно важное значение. Мы должны помогать людям осваивать гражданские профессии, приобретать новые компетенции и находить работу в соответствии с их возможностями и потребностями рынка. Это позволит не только поддержать ветеранов, но и частично удовлетворить кадровые потребности украинского бизнеса — объяснил Анатолий Остапенко.

По его мнению, в условиях значительного кадрового дефицита у работодателей фактически нет другого выхода, кроме как активнее привлекать к работе людей, возвращающихся с военной службы.

В то же время этот процесс требует системного подхода: недостаточно просто предложить ветерану вакансию — необходимо создать условия, в которых он сможет эффективно работать — подчеркнул Анатолий Остапенко.

Среди таких механизмов депутат назвал компенсацию расходов на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, а также возможности профессионального переобучения и получения дополнительного образования. По его словам, ключевой задачей остается практическое применение этих инструментов и информирование работодателей о доступных возможностях.

Необходимо обеспечивать их практическое применение, информировать работодателей о доступных программах и помогать ветеранам воспользоваться этими возможностями. Только так мы сможем построить систему, в которой ветеран получит возможность реализовать себя в гражданской жизни, а бизнес — привлечь квалифицированных работников — добавил Анатолий Остапенко.

Напомним

Над поддержкой ветеранов работает и Федерация профсоюзов Украины. По словам председателя ФПУ Сергея Бизова, санатории Федерации предоставляют услуги медицинской реабилитации военнослужащим, а сама организация вместе с профильными министерствами и Национальной службой здоровья Украины развивает программы поддержки, социальной адаптации и трудоустройства ветеранов. По данным ФПУ, медицинскую реабилитацию в ее санаториях прошли более 32,8 тысячи военнослужащих.

Профсоюзы работают над расширением возможностей реабилитации ветеранов - председатель ФПУ Бизов