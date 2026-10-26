Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання підготовчої роботи компаній до працевлаштування ветеранів

Українські компанії поступово розвивають практики працевлаштування та реінтеграції ветеранів. Бізнес навчає команди взаємодіяти з колегами, які мають бойовий досвід, створює програми адаптації та перенавчання, а деякі компанії запроваджують окремі посади для супроводу ветеранів. Водночас говорити про масове працевлаштування поки зарано. Про це в коментарі УНН повідомила Тетяна Карельська, керівниця HR та CSR напряму Європейської Бізнес Асоціації.

Ми спостерігаємо помірне збільшення залученості. Окремої точної статистики, яка б репрезентативно демонструвала динаміку працевлаштування ветеранів за останні роки, ми не заміряли - і наразі її об'єктивно не існує через динаміку воєнних дій. Проте ми відслідковуємо зростання підготовчої роботи всередині компаній - розповіла вона.

За її словами, серед компаній-членів Асоціації є як бізнеси, що вже мають системні практики залучення й адаптації ветеранів, так і ті, що лише починають розробляти власні програми.

Тетяна Карельська зазначила, що Асоціація фіксує зростання запиту на навчання команд, зокрема на надання спеціалізованих тренінгів - від базової етики спілкування та психологічної грамотності до специфіки взаємодії з тими, хто має бойовий досвід, поранення чи досвід полону. Окрім того, ЄБА фіксує позитивну динаміку у створенні внутрішніх шляхів адаптації та перекваліфікації.

Впровадження посади офіцер з питань ветеранів - компанії, які мають відповідний ресурс, створюють окремі посади (офіцер з питань ветеранів/CVO), що опікуються реінтеграцією ветеранів напряму. З нашого боку є бачення щодо створення спеціалізованої програми підготовки для таких фахівців - додала вона.

Адаптація робочих місць і колективів

Адаптація ветеранів передбачає як облаштування фізичного робочого місця відповідно до індивідуальних потреб працівника, так і підготовку колективу до його повернення.

Перший - адаптація фізичного робочого місця - це завжди про додаткове фінансування. Не кожен роботодавець має змогу самостійно облаштувати робоче місце під індивідуальний запит працівника з інвалідністю. Тут суттєво допомагає держава (зокрема через програми компенсацій), проте це залишається інколи непростим процесом, який вимагає часу та знань - розповіла Тетяна Карельська.

Водночас адаптація колективу та психологічна підтримка залежать від готовності компанії інвестувати в навчання працівників, залучати зовнішніх фахівців або розробляти власні освітні програми. За оцінкою ЄБА, для цього не завжди потрібні значні бюджети, адже у відкритому доступі є безкоштовні навчальні програми, які розроблялися ще з 2014 року.

Які перешкоди залишаються

Одним із ключових викликів для роботодавців є так званий "військово-цивільний переклад".

Рекрутерам і HR-фахівцям досі складно правильно оцінити військовий досвід кандидатів та зіставити його з цивільними вакансіями. Тут потрібна системна співпраця зі службами супроводу та безпосередньо з ветеранами - пояснила керівниця HR та CSR напряму Європейської Бізнес Асоціації.

Серед інших перешкод - недостатня підготовленість персоналу, брак навичок комунікації та управління, а також стереотипи щодо людей із бойовим досвідом, досвідом полону чи інвалідністю.

Ми продовжуємо працювати зі стереотипами щодо взаємодії з людьми, які мають бойовий досвід, досвід полону чи інвалідність. Це тривалий процес, і це не лише завдання роботодавця чи навчання всередині компанії. Це глобальна задача держави та суспільства - формувати культуру поваги та вдячності до кожного громадянина, незалежно від його досвіду - наголосила Тетяна Карельська.

Як зазначили в ЄБА, для ефективнішої інтеграції ветеранів компаніям потрібні не лише власні програми, а й узгоджена державна політика та доступ до необхідних інструментів підтримки.

Зараз бізнес створює чимало ініціатив і програм за власні кошти. Головне очікування бізнесу від держави - синергія замість дублювання, зменшення кількості роздрібнених робочих груп. Натомість є запит на створення єдиної профільної структури (чи координаційного центру), яка б об'єднала всіх учасників процесу та надала зручний доступ до аналітики, методичних матеріалів, грантових програм та державних компенсацій в одному місці, щоб роботодавцям не доводилося збирати інформацію порізно - розповіла Тетяна Карельська.

Нагадаємо

Над підтримкою ветеранів працює і Федерація профспілок України. За словами голови ФПУ Сергія Бизова, санаторії Федерації надають послуги медичної реабілітації військовим, а сама організація разом із профільними міністерствами та Національною службою здоров’я України розвиває програми підтримки, соціальної адаптації та працевлаштування ветеранів. За даними ФПУ, медичну реабілітацію в її санаторіях пройшли понад 32,8 тисячі військових.

Профспілки працюють над розширенням можливостей реабілітації ветеранів - голова ФПУ Бизов