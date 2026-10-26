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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует рост подготовительной работы компаний к трудоустройству ветеранов

Киев • УНН

 • 4498 просмотра

Украинский бизнес постепенно развивает практики трудоустройства и адаптации ветеранов — от подготовки команд и переобучения до создания специализированных должностей.

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует рост подготовительной работы компаний к трудоустройству ветеранов

Украинские компании постепенно развивают практики трудоустройства и реинтеграции ветеранов. Бизнес обучает команды взаимодействовать с коллегами, имеющими боевой опыт, создает программы адаптации и переобучения, а некоторые компании вводят отдельные должности для сопровождения ветеранов. В то же время говорить о массовом трудоустройстве пока рано. Об этом в комментарии УНН сообщила Татьяна Карельская, руководитель направления HR и CSR Европейской Бизнес Ассоциации.

Мы наблюдаем умеренное увеличение вовлеченности. Отдельную точную статистику, которая репрезентативно демонстрировала бы динамику трудоустройства ветеранов за последние годы, мы не измеряли — и на данный момент ее объективно не существует из-за динамики военных действий. Однако мы отслеживаем рост подготовительной работы внутри компаний

— рассказала она.

По ее словам, среди компаний — членов Ассоциации есть как бизнесы, уже имеющие системные практики привлечения и адаптации ветеранов, так и те, кто только начинает разрабатывать собственные программы.

Татьяна Карельская отметила, что Ассоциация фиксирует рост запроса на обучение команд, в частности на проведение специализированных тренингов — от базовой этики общения и психологической грамотности до специфики взаимодействия с теми, кто имеет боевой опыт, ранения или опыт плена. Кроме того, ЕБА фиксирует положительную динамику в создании внутренних путей адаптации и переквалификации. 

Введение должности офицера по делам ветеранов — компании, располагающие соответствующими ресурсами, создают отдельные должности (офицер по делам ветеранов/CVO), которые непосредственно занимаются реинтеграцией ветеранов. Со своей стороны, мы видим необходимость создания специализированной программы подготовки для таких специалистов

— добавила она.

Адаптация рабочих мест и коллективов

Адаптация ветеранов предусматривает как обустройство физического рабочего места в соответствии с индивидуальными потребностями работника, так и подготовку коллектива к его возвращению. 

Первое — адаптация физического рабочего места — всегда требует дополнительного финансирования. Не каждый работодатель имеет возможность самостоятельно обустроить рабочее место в соответствии с индивидуальным запросом работника с инвалидностью. Здесь существенно помогает государство (в частности, посредством компенсационных программ), однако это иногда остается непростым процессом, который требует времени и знаний

— рассказала Татьяна Карельская.

В то же время адаптация коллектива и психологическая поддержка зависят от готовности компании инвестировать в обучение работников, привлекать внешних специалистов или разрабатывать собственные образовательные программы. По оценке ЕБА, для этого не всегда требуются значительные бюджеты, поскольку в открытом доступе есть бесплатные учебные программы, которые разрабатывались еще с 2014 года.

Какие препятствия остаются

Одним из ключевых вызовов для работодателей является так называемый «военно-гражданский перевод».

Рекрутерам и HR-специалистам до сих пор сложно правильно оценить военный опыт кандидатов и сопоставить его с гражданскими вакансиями. Здесь необходимо системное сотрудничество со службами сопровождения и непосредственно с ветеранами

— объяснила руководитель направления HR и CSR Европейской Бизнес Ассоциации.

Среди других препятствий — недостаточная подготовленность персонала, нехватка навыков коммуникации и управления, а также стереотипы в отношении людей с боевым опытом, опытом плена или инвалидностью.

Мы продолжаем работать со стереотипами относительно взаимодействия с людьми, имеющими боевой опыт, опыт плена или инвалидность. Это длительный процесс, и это не только задача работодателя или обучения внутри компании. Это глобальная задача государства и общества — формировать культуру уважения и благодарности к каждому гражданину, независимо от его опыта

— подчеркнула Татьяна Карельская.

Как отметили в ЕБА, для более эффективной интеграции ветеранов компаниям нужны не только собственные программы, но и согласованная государственная политика, а также доступ к необходимым инструментам поддержки.

Сейчас бизнес создает немало инициатив и программ за собственные средства. Главное ожидание бизнеса от государства — синергия вместо дублирования, сокращение количества разрозненных рабочих групп. Вместо этого есть запрос на создание единой профильной структуры (или координационного центра), которая объединила бы всех участников процесса и предоставила удобный доступ к аналитике, методическим материалам, грантовым программам и государственным компенсациям в одном месте, чтобы работодателям не приходилось собирать информацию по отдельности

— рассказала Татьяна Карельская.

Напомним

Над поддержкой ветеранов работает и Федерация профсоюзов Украины. По словам председателя ФПУ Сергея Бызова, санатории Федерации предоставляют услуги медицинской реабилитации военнослужащим, а сама организация вместе с профильными министерствами и Национальной службой здоровья Украины развивает программы поддержки, социальной адаптации и трудоустройства ветеранов. По данным ФПУ, медицинскую реабилитацию в ее санаториях прошли более 32,8 тысячи военнослужащих.

Профсоюзы работают над расширением возможностей реабилитации ветеранов - председатель ФПУ Бизов22.10.26, 09:58 • 3990 просмотров

Евгений Царенко

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