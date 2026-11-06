Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив

Украинский бизнес постепенно развивает практики трудоустройства и адаптации ветеранов. Компании обучают команды взаимодействовать с коллегами, имеющими боевой опыт, разрабатывают программы переобучения и адаптации, а некоторые даже создают отдельные должности для сопровождения ветеранов.

Как правильно организовать процесс возвращения ветерана к гражданской работе, каких ошибок стоит избегать коллегам и руководителям и почему важную роль в этом процессе могут играть профсоюзы — в комментарии УНН объяснил Антон Семенов, основатель ROC, эксперт по коммуникации во время войны, автор книги "Связь начинается с тебя".

Детали

Как сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации, говорить о массовом трудоустройстве ветеранов пока рано, однако компании уделяют всё больше внимания подготовительной работе внутри организаций. В частности, растёт спрос на обучение команд, психологическую грамотность и формирование навыков взаимодействия с людьми, имеющими боевой опыт, ранения или опыт плена. Как отметили в ЕБА, для более эффективной интеграции ветеранов компаниям нужны не только собственные программы, но и согласованная государственная политика, а также доступ к необходимым инструментам поддержки.

Эксперт по коммуникациям во время войны Антон Семенов отметил, что возвращение военнослужащего с фронта к гражданской жизни — это не только восстановление профессиональной деятельности, но и постепенное приспособление к новым обстоятельствам, социальным контактам и привычному рабочему ритму. При этом меняется не только человек, вернувшийся со службы, но и коллектив, в котором ему предстоит снова работать. Поэтому успешная реинтеграция ветерана требует подготовки обеих сторон.

Когда ветеран возвращается к работе, стоит исходить из того, что за время его службы изменились и сам человек, и коллектив, и рабочая среда. Старые правила общения и работы могут уже не подходить — объясняет он.

По его словам, первым шагом должен стать открытый разговор между сотрудником и коллективом о том, как теперь будет организована совместная работа.

Полезно прямо проговорить: что сейчас удобно, что изменилось, какую помощь человек хочет получать, что хочет делать самостоятельно, как давать обратную связь, как действовать, если возникают трудности — рассказал Антон Семенов.

Среди распространённых ошибок при возвращении ветеранов в коллектив эксперт называет две крайности: чрезмерную опеку и чрезмерный интерес к военному опыту человека. В одном случае коллеги начинают избегать сложных тем и слишком осторожно подбирать слова, а в другом, наоборот, активно расспрашивают о службе, боевом опыте, ранениях или потерях.

Ещё одна ошибка — объяснять любое поведение ветерана его военным прошлым. Человек может быть недоволен конкретным решением, конфликтовать с руководителем или уставать от работы по тем же причинам, что и другие сотрудники.

Базовый принцип прост — говорить прямо, спрашивать, слушать ответ и корректировать своё поведение в соответствии с этим ответом — подчеркнул Антон Семенов.

Подготовка коллектива и роль профсоюзов

Подготовку к возвращению ветерана стоит начинать ещё до его выхода на работу. По словам психолога, эффективным инструментом может быть модерируемое групповое обсуждение, во время которого коллеги смогут озвучить свои ожидания, опасения и вопросы. Такой формат позволяет понять, чего люди на самом деле боятся. Часто это очень конкретные вещи: можно ли спрашивать о службе, как реагировать на изменения в поведении, нужно ли предлагать помощь, что делать, если возникнет конфликт.

Инструктаж в формате "как правильно вести себя с ветераном" работает слабее. В нашей практике помощи организациям в интеграции ветеранов значительно более полезными оказываются одна или две живые встречи с ветераном, который уже прошёл период возвращения к гражданской работе. Коллеги могут задать ему те вопросы, которые их действительно волнуют, услышать конкретный опыт и увидеть живого человека вместо обобщённого образа "ветерана" — рассказал Антон Семенов.

Еще одним шагом может стать модерируемый онлайн-звонок команды с возвращающимся коллегой. На нем можно прояснить ожидания обеих сторон, изменения в команде и работе, удобные способы общения и то, как команда будет действовать в первые недели после возвращения. Задача такой подготовки заключается в создании условий, в которых люди могут прямо спрашивать, отвечать и договариваться.

В этом процессе посредническую роль могут выполнять профсоюзные организации.

Профсоюз может стать третьей стороной между ветераном, руководителем и коллегами, особенно когда прямой диалог уже напряжен. Он может помочь сторонам прояснить ожидания, условия возвращения, рабочую нагрузку, изменения в должности и порядок пересмотра договоренностей - отметил эксперт.

Кроме того, профсоюзы могут содействовать защите трудовых прав ветеранов и помогать в разрешении рабочих конфликтов.

Возвращение на знакомое рабочее место облегчает адаптацию

Возвращение на прежнее место работы может стать важной опорой для ветерана в период перехода к гражданской жизни.

Знакомая рабочая среда дает человеку сразу несколько готовых опор: знакомых людей, профессиональную роль, навыки, привычные процессы, понимание культуры организации. Это уменьшает количество нового, с чем нужно справляться одновременно. Человек быстрее возвращается к ситуациям, в которых он знает, что делать, может приносить пользу и видит результат своей работы. Большое значение имеют и старые социальные связи. С коллегами уже есть общая история, шутки, воспоминания, опыт совместной работы. Это может помочь быстрее восстановить ощущение принадлежности к группе - отметил Антон Семенов.

В то же время он добавил, что возвращение на прежнее место работы не обязательно означает, что человек захочет надолго остаться на той же должности. Военный опыт может изменить его приоритеты, профессиональные интересы и представления о дальнейшей карьере.

Именно поэтому возвращение на прежнее место стоит воспринимать как возможность восстановить профессиональные и социальные связи и постепенно понять, чем человек хочет заниматься дальше - объяснил эксперт.

Отдельной составляющей адаптации может стать восстановление социального окружения. После возвращения со службы часть ветеранов ощущает дистанцию с гражданскими или теряет значительную часть привычного круга общения. В этом контексте профсоюзы могут выполнять еще одну важную функцию — создавать среду взаимной поддержки, в которой ветеран сможет довольно быстро почувствовать себя среди своих.

Напомним

Глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов ранее подчеркивал, что возвращение ветеранов к трудовой жизни требует системной поддержки — от реабилитации и психологического восстановления до трудоустройства, адаптации рабочих мест и защиты трудовых прав. По его словам, профсоюзы могут помогать ветеранам во взаимодействии с работодателями, содействовать созданию надлежащих условий труда и представлять интересы работников в случае возникновения проблем. Сергей Бизов также подчеркивал важность подготовки коллективов к возвращению ветеранов.

Профсоюзы работают над расширением возможностей реабилитации ветеранов - председатель ФПУ Бизов