Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив

Український бізнес поступово розвиває практики працевлаштування та адаптації ветеранів. Компанії навчають команди взаємодіяти з колегами, які мають бойовий досвід, розробляють програми перенавчання та адаптації, а деякі навіть створюють окремі посади для супроводу ветеранів.

Як правильно організувати процес повернення ветерана до цивільної роботи, яких помилок варто уникати колегам і керівникам та чому важливу роль у цьому процесі можуть відігравати профспілки - пояснив у коментарі УНН Антон Семенов, засновник ROC, експерт із комунікації під час війни, автор книги "Зв’язок починається з тебе".

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Як повідомили у Європейській Бізнес Асоціації, говорити про масове працевлаштування ветеранів поки зарано, однак компанії дедалі більше уваги приділяють підготовчій роботі всередині організацій. Зокрема, зростає запит на навчання команд, психологічну грамотність і формування навичок взаємодії з людьми, які мають бойовий досвід, поранення чи досвід полону. Як зазначили в ЄБА, для ефективнішої інтеграції ветеранів компаніям потрібні не лише власні програми, а й узгоджена державна політика та доступ до необхідних інструментів підтримки.

Експерт з комунікацій під час війни Антон Семенов зазначив, що повернення військовослужбовця з фронту до цивільного життя - це не лише відновлення професійної діяльності, а й поступове пристосування до нових обставин, соціальних контактів і звичного робочого ритму. При цьому змінюється не тільки людина, яка повернулася зі служби, а й колектив, у якому їй належить знов працювати. Тому успішна реінтеграція ветерана потребує підготовки з обох сторін.

Коли ветеран повертається до роботи, варто виходити з того, що за час його служби змінилася і сама людина, і колектив, і робоче середовище. Старі правила спілкування та роботи можуть уже не підходити - пояснює він.

За його словами, першим кроком має стати відкрита розмова між працівником і колективом про те, як тепер буде організована спільна робота.

Корисно прямо проговорити: що зараз зручно, що змінилося, яку допомогу людина хоче отримувати, що хоче робити самостійно, як давати зворотний зв’язок, як діяти, якщо виникають труднощі - розповів Антон Семенов.

Серед поширених помилок під час повернення ветеранів до колективу експерт називає дві крайнощі: надмірну опіку та надмірну цікавість до військового досвіду людини. В одному випадку колеги починають уникати складних тем і надто обережно добирати слова, а в іншому навпаки - активно розпитують про службу, бойовий досвід, поранення або втрати.

Ще одна помилка - пояснювати будь-яку поведінку ветерана його військовим минулим. Людина може бути незадоволена конкретним рішенням, конфліктувати з керівником або втомлюватися від роботи з тих самих причин, що й інші працівники.

Базовий принцип простий - говорити прямо, запитувати, слухати відповідь і коригувати свою поведінку відповідно до цієї відповіді - наголосив Антон Семенов.

Підготовка колективу і роль профспілок

Підготовку до повернення ветерана варто починати ще до його виходу на роботу. За словами психолога, ефективним інструментом може бути модероване групове обговорення, під час якого колеги зможуть озвучити свої очікування, побоювання та запитання. Такий формат дозволяє побачити, чого люди насправді бояться. Часто це дуже конкретні речі: чи можна питати про службу, як реагувати на зміни в поведінці, чи потрібно пропонувати допомогу, що робити, якщо виникне конфлікт.

Інструктаж у форматі "як правильно поводитися з ветераном" працює слабше. У нашій практиці допомоги організаціям в інтеграції ветеранів значно кориснішими виявляються одна або дві живі зустрічі з ветераном, який уже пройшов період повернення до цивільної роботи. Колеги можуть поставити йому ті питання, які їх справді хвилюють, почути конкретний досвід і побачити живу людину замість узагальненого образу "ветерана" - розповів Антон Семенов.

Ще одним кроком може бути модерований онлайн-кол команди з колегою, який повертається. На ньому можна прояснити очікування обох сторін, зміни в команді й роботі, зручні способи спілкування і те, як команда діятиме в перші тижні після повернення. Завдання такої підготовки полягає у створенні умов, де люди можуть прямо запитувати, відповідати і домовлятися.

У цьому процесі посередницьку роль можуть виконувати профспілкові організації.

Профспілка може стати третьою стороною між ветераном, керівником і колегами, особливо коли прямий діалог уже напружений. Вона може допомогти сторонам прояснити очікування, умови повернення, робоче навантаження, зміни в посаді й порядок перегляду домовленостей - зазначив експерт.

Крім того, профспілки можуть сприяти захисту трудових прав ветеранів і допомагати у вирішенні робочих конфліктів.

Повернення на знайоме робоче місце полегшує адаптацію

Повернення до попереднього місця роботи може стати важливою опорою для ветерана в період переходу до цивільного життя.

Знайоме робоче середовище дає людині кілька готових опор одночасно: знайомих людей, професійну роль, навички, звичні процеси, розуміння культури організації. Це зменшує кількість нового, з яким потрібно справлятися одночасно. Людина швидше повертається до ситуацій, де вона знає, що робити, може приносити користь і бачить результат своєї роботи. Велике значення мають і старі соціальні зв’язки. З колегами вже є спільна історія, жарти, спогади, досвід спільної роботи. Це може допомогти швидше відновити відчуття належності до групи - зазначив Антон Семенов.

Водночас він додав, що повернення на попереднє місце роботи не обов'язково означає, що людина захоче залишитися на тій самій посаді надовго. Військовий досвід може змінити її пріоритети, професійні інтереси та уявлення про подальшу кар'єру.

Саме тому повернення на попереднє місце варто сприймати як можливість відновити професійні й соціальні зв’язки та поступово зрозуміти, що людина хоче робити далі - пояснив експерт.

Окремою складовою адаптації може стати відновлення соціального оточення. Після повернення зі служби частина ветеранів відчуває дистанцію з цивільними або втрачає значну частину звичного кола спілкування. У цьому контексті профспілки можуть виконувати ще одну важливу функцію - створювати середовище взаємопідтримки, де ветеран може досить швидко відчути себе серед своїх.

Нагадаємо

Голова Федерації профспілок України Сергій Бизов раніше наголошував, що повернення ветеранів до трудового життя потребує системної підтримки - від реабілітації та психологічного відновлення до працевлаштування, адаптації робочих місць і захисту трудових прав. За його словами, профспілки можуть допомагати ветеранам у взаємодії з роботодавцями, сприяти створенню належних умов праці та представляти інтереси працівників у разі виникнення проблем. Сергій Бизов також підкреслював важливість підготовки колективів до повернення ветеранів.

Профспілки працюють над розширенням можливостей реабілітації ветеранів - голова ФПУ Бизов