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Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Психологи пояснили, з якими труднощами стикаються ветерани після повернення до цивільного життя, як підготувати робочі колективи до їхнього повернення та яку роль у цьому процесі можуть відігравати профспілки.

Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти

Повернення ветеранів до роботи потребує не лише готовності самого працівника, а й належної підготовки роботодавців і трудових колективів, створення комфортних умов праці та забезпечення захисту трудових прав. УНН розпитало психологів, із якими труднощами стикаються військові після повернення до цивільного життя та як профспілки можуть допомогти їм знову стати частиною трудового колективу.

Як пояснила ветеранка та військова психологиня Ольга Еверт, після служби людині буває непросто пристосуватися до цивільного способу взаємодії, де потрібно одночасно вирішувати різні завдання, домовлятися та враховувати інтереси інших.

Психологиня Оксана Гомель серед основних викликів також називає внутрішню напругу, переживання втрат, відчуття відчуження та втрату звичного кола спілкування. Водночас досвід кожного ветерана індивідуальний, тому не варто формувати універсальні правила поведінки чи очікувати однакових реакцій від усіх військових.

Як підготувати робоче місце до повернення ветерана

Один із головних принципів реінтеграції - сприймати ветерана передусім як фахівця, який повертається до своєї професійної діяльності, а не лише як людину з бойовим досвідом.

Якщо це менеджер, то на роботу повертається менеджер, який має певний бойовий досвід. Якщо це інженер, то повертається інженер. Військовий досвід є частиною його історії, але він не повинен повністю визначати те, як його сприймають колеги. Якщо ми відразу починаємо виділяти людину серед усіх інших, це може створювати додаткову напругу. Тому роботодавцям важливо подбати про те, щоб повернення відбувалося природно, без надмірної уваги та штучного виділення ветерана серед колег 

- зазначила Ольга Еверт.

Також, за її словами, роботодавцю варто заздалегідь обговорити з працівником умови повернення, готовність до повного навантаження та можливу потребу в перехідному періоді. Наприклад, можна закріпити за ветераном колегу, який допоможе ознайомитися зі змінами в робочих процесах і поступово повернутися до виконання обов'язків.

Важливо також підготувати колектив: пояснити загальні принципи адаптації, провести навчання за участю психолога та домовитися про правила взаємоповаги. При цьому не потрібно надмірно акцентувати увагу на військовому досвіді людини, розпитувати про службу чи порушувати її особисті межі.

Яку роль у цьому процесі можуть відігравати профспілки

На думку психологів, профспілкові організації можуть долучатися до реінтеграції ветеранів ще до їхнього повернення на робоче місце. У першу чергу це стосується захисту трудових прав ветеранів. 

Окрім того, на думку Ольги Еверт, профспілки можуть розвивати нові компетенції та адаптувати свою роботу до потреб ветеранів, наприклад, для супроводу працівника, допомоги в комунікації з роботодавцем та підготовки колективу.

Профспілки також могли б розвивати такий напрям. Для цього потрібно краще розуміти особливості бойового досвіду, потреби ветеранів і типові труднощі, які виникають під час повернення до цивільного життя та трудового колективу. Наприклад, профспілка могла б мати у своїй структурі фахівця, який володіє відповідними знаннями й може проводити психоосвітні заняття на підприємствах. Це дозволило б не шукати щоразу зовнішніх тренерів або психологів, а системно працювати з різними колективами, готуючи їх до повернення колег із військової служби 

- вважає експертка.

Ще один важливий напрям, на думку психологів, - представництво інтересів ветерана у взаємодії з роботодавцем. Профспілки можуть допомагати узгоджувати графік і навантаження, обговорювати необхідні зміни в умовах праці, супроводжувати працівника в перехідний період та реагувати на можливі порушення його трудових прав.

Крім того, профспілки можуть сприяти запобіганню стигматизації ветеранів і формуванню культури взаємоповаги в колективах.

Важливо також, щоб представники профспілки могли за запитом самого ветерана підтримати його в перехідний період, допомогти налагодити комунікацію з роботодавцем і зорієнтуватися в питаннях трудових прав 

- пояснює Ольга Еверт.

Психологиня Оксана Гомель також підкреслила важливість попередніх домовленостей із самим ветераном: необхідно з'ясувати, яка підтримка йому потрібна, як організувати повернення та якою інформацією про його досвід можна ділитися з колегами.

Нагадаємо

Голова Федерації профспілок України Сергій Бизов раніше наголошував, що повернення ветеранів до трудового життя потребує системної підтримки - від реабілітації та психологічного відновлення до працевлаштування, адаптації робочих місць і захисту трудових прав. За його словами, профспілки можуть допомагати ветеранам у взаємодії з роботодавцями, сприяти створенню належних умов праці та представляти інтереси працівників у разі виникнення проблем. Сергій Бизов також підкреслював важливість підготовки колективів до повернення ветеранів.

Профспілки працюють над розширенням можливостей реабілітації ветеранів - голова ФПУ Бизов22.10.26, 09:58 • 4241 перегляд

Лілія Подоляк

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